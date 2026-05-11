سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة

رأس الخيمة في 11 مايو/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (7) لسنة 2026، يقضي بتعيين سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مديراً عاماً لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما يُلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 11 مايو 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يتمتع سعادة الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي بمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال السياسات الاستراتيجية والاستدامة والحوكمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل مناصب قيادية في جهات حكومية وأسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات البيئية وإطلاق مبادرات نوعية في الاقتصاد الدائري وإدارة المياه وجودة الهواء وتعزيز الشراكات الدولية.

ويحمل سعادته درجة الدكتوراه في الإدارة البيئية، وماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، وقد نال عدداً من الجوائز المرموقة تقديراً لإسهاماته في دعم مسيرة التنمية المستدامة والتميز المؤسسي.