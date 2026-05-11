"أبوظبي التجاري" يطلق تطبيقه الجديد بقدرات ذكاء اصطناعي

أبوظبي في 11 مايو /وام/ كشف بنك أبوظبي التجاري، عن إطلاق جيل جديد من تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية المدعوم بقدرات ذكاء اصطناعي.

ويوفر التطبيق مساعد افتراضي تفاعلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، ليسهم في تبسيط المعاملات اليومية، ويتيح إنجازها بسرعة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك أبوظبي التجاري.

ووفق البنك، تمثل خاصية المساعد الذكي المطورة بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في أسلوب التفاعل بين العملاء والبنك، حيث أصبح بإمكان العملاء الاستغناء عن القوائم والنماذج التقليدية، واختيار إجراء محادثات باستخدام أوامر صوتية أو نصية للاستعلام عن الأرصدة، وتحويل الأموال، وإدارة البطاقات والخدمات، وتتبع الأهداف، واستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية.

وفي إطار التفاعل المستمر، تواصل نماذج الذكاء االصطناعي التعلم والتطور، لتقديم تجربة أكثر ديناميكية وانسجاماً مع احتياجات كل عميل.

ويتجاوز التطبيق المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية اليومية ليتيح قدرات استثمارية متقدمة توفر للعملاء رؤية شاملة ومتكاملة لمحافظهم الاستثمارية مع البنك عبر مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

ويتيح التطبيق تنفيذ معاملات التداول الفوري على الأسهم المدرجة في سوق الولايات المتحدة الأميركية، وصناديق المؤشرات المتداولة "ETFs"، إضافةً إلى العملات الرقمية المشفرة.

وقال محمد الجيّاش، كبير مسؤولي مجموعة العمليات المصرفية في بنك أبوظبي التجاري، إن الذكاء الاصطناعي يعد ركيزة استراتيجية ضمن رؤية بنك أبوظبي التجاري للتحول الرقمي، حيث نعيد من خلاله صياغة تجربة العملاء ونعزز كفاءة أعمالنا التشغيلية.

من جانبه، قال بيدرو كاردوسو، كبير مسؤولي الخدمات الرقمية في بنك أبوظبي التجاري، إن القدرات الرقمية للتطبيق تسهم في تقديم توصيات للعملاء استناداً على تعاملاتهم المصرفية اليومية بما يواكب احتياجاتهم باستمرار كما تسهل لهم اختيار وتفعيل مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات من خلال قنوات رقمية بسهولة تامة وفي أي وقت.