طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:08، والمد الثاني 22:35، والجزرالأول عند الساعة 15:16، والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 18:02، والمد الثاني 07:07، والجزر الثاني عند الساعة 00:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 27 85 30

دبي 37 25 85 30

الشارقة 37 24 85 30

عجمان 36 29 85 25

أم القيوين 36 23 85 30

رأس الخيمة 38 26 75 20

الفجيرة 36 29 60 20

العـين 40 27 60 15

ليوا 41 24 75 15

الرويس 37 26 70 25

السلع 39 25 70 15

دلـمـا 38 27 65 15

طنب الكبرى / الصغرى 37 28 85 55

أبو موسى 37 28 85 55