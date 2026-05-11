تفعيل نظام المواقف المدفوعة في 5 قطاعات بمصفح أبوظبي

أبوظبي في 11 مايو /وام/ أعلنت كيو موبيليتي، عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفّح في أبوظبي، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً لخطة التوسع التدريجي التي بدأت به في يناير 2026.

وتنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفح اعتباراً من 18 مايو الجاري، لتشمل القطاعات M5 وM6 وM21 وM22 وM23، بإجمالي 3921 موقفاً فرعياً موزعة بواقع 661 موقفاً في القطاع M5، و710 مواقف في القطاع M6، و1100 موقف في القطاع M21، و800 موقف في القطاع M22، و650 موقفاً في القطاع M23، إلى جانب توفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم.

وكانت المرحلة الأولى من تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفح قد انطلقت في 12 يناير 2026، وشملت القطاعات M1 وM2 وM3 وM4 وM24، فيما جرى تفعيل المرحلة الثانية في 20 أبريل لتشمل القطاعات M7 وM8 وM9 وM14 وM15، الأمر الذي أسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الوقوف في المناطق الحيوية بالإمارة، بما يدعم كفاءة البنية التحتية للخدمات المرورية وجودة الحياة.