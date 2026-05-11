"أبوظبي الإسلامي" يشارك في أسبوع المال العالمي

أبوظبي في 11 مايو/ وام/ يُشارك مصرف أبوظبي الإسلامي، في فعاليات أسبوع المال العالمي 2026، من خلال سلسلة من المبادرات التعليمية التي يقدمها ضمن برنامجه للتثقيف المالي "موني سمارت".

ويهدف أسبوع المال العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، إلى تمكين الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات من اكتساب معارف ومهارات مالية عملية تدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتشجع على الادخار وإدارة الميزانية واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن تعزيز الشمول المالي وترسيخ الثقافة المالية يمثل ركيزة أساسية لدعم المرونة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، ومع التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي، تزداد أهمية الوصول إلى الخدمات المالية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الاستقرار طويل الأمد والرفاه الاجتماعي.

وأضاف: من خلال برنامج "موني سمارت"، نواصل دعم هذه الأولوية الوطنية عبر إتاحة معرفة مالية عملية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، ونحن على ثقة أن تمكين الأفراد وإعدادهم بالأدوات المناسبة والفهم الواضح يشكل أساساً لبناء منظومة مالية أكثر شمولة وقدرة على التكيف، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.