الكوادر التمريضية في الإمارات.. كفاءة مهنية ورسالة إنسانية متجددة

أبوظبي في 11 مايو /وام/ تحتفي دولة الإمارات غداً، باليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، تقديراً للدور الإنساني والمحوري الذي تضطلع به الكوادر التمريضية في صون صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة، باعتبارهم خط الدفاع الأول وركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهذه المناسبة، اعتزازها بالكوادر التمريضية المؤهلة في دولة الإمارات، وتثمينها لجهودهم المخلصة في تقديم رعاية صحية متميزة لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن مهنة التمريض تمثل أحد الأعمدة الرئيسة لقطاع الرعاية الصحية، فيما يسهم تفاني الكوادر التمريضية وخبراتهم المتقدمة في دعم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقالت إن الكوادر التمريضية تضطلع بأدوار جوهرية في رعاية المرضى ومتابعة حالتهم الصحية عبر مختلف مراحل العلاج، إلى جانب توفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم، كما تسهم في تعزيز الصحة الوقائية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة وأحدث الممارسات العلمية في تقديم الرعاية، فضلاً عن دعم الفرق الطبية والمشاركة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأضافت أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً متواصلاً بتطوير مهنة التمريض ودعم كوادرها الوطنية، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026، وتعزيز التعليم والتدريب، ودعم توطين المهنة ضمن “مشاريع الخمسين”، إلى جانب تشجيع الابتكار في خدمات التمريض، وتوفير بيئة عمل مستدامة، وتمكين الكوادر التمريضية من الإسهام في صياغة مستقبل الرعاية الصحية.

ولفتت الوزارة إلى أن الممرضين والقابلات يشكلون أكثر من نصف الكوادر العاملة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، فيما تعد دولة الإمارات الأولى على مستوى المنطقة في إطلاق تقرير "حالة التمريض في العالم 2025"، بما يعكس ريادتها الإقليمية والتزامها بتطوير قطاع التمريض وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت زليخة الحوسني، الرئيس التنفيذي للتمريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية،لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المدينة تؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات التمريضية يمثل استثماراً في مستقبل الرعاية الصحية، لذلك تواصل تمكين كوادرها عبر التدريب المتخصص، والتطوير المهني المستمر، وبرامج الزمالة، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والتدريب بالمحاكاة والممارسات القائمة على الأدلة العلمية، بما يعزز جاهزية الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

وأضافت أن المدينة تفخر بإنجازاتها النوعية المدعومة بكادر تمريضي يضم نحو 1500 ممرض وممرضة من أكثر من 30 جنسية، يلتزمون بتطبيق نموذج الممارسة المهنية للتمريض، الذي يعزز التعاون والتواصل ويدعم التطور المهني، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وعائلاتهم والمجتمع.

وأشارت إلى حرص المدينة الطبية على تعزيز هذا التميز عبر برامج الشراكات الدولية والتعاون مع مؤسسات عالمية، بما يتيح فرصاً تعليمية ومنحاً تدعم مواصلة التعلم المهني واستكشاف أفضل الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، إلى جانب المشاركة في تقديم "جائزة الأقحوان" العالمية "DAISY" التي تنظم دورياً لتكريم الكوادر التمريضية المتميزة، ويتم ترشيح المكرمين بها من قبل الأطباء والموظفين الإداريين أو المرضى وعائلاتهم.

وأكد مؤيد محمد حسين، مدير إدارة التمريض والقبالة في "صحة"، لـ"وام"، أن الكوادر التمريضية تؤدي دوراً أساسياً في دعم المرضى وعائلاتهم طوال رحلة العلاج، عبر بناء علاقة قائمة على الثقة والتواصل الإنساني الفعّال.

وقال إن الممرضين والممرضات يحرصون على شرح الخطة العلاجية وتقديم التثقيف الصحي الذي يمكن العائلات من المشاركة في رعاية ذويهم، إلى جانب المتابعة المستمرة التي تضمن استمرارية الرعاية وسلامة المرضى، بما يعزز الطمأنينة ويحسّن التجربة العلاجية.

وأوضح أن "صحة" تولي اهتماماً بتمكين الكوادر التمريضية عبر الاستثمار في التعليم والتدريب والتطوير المهني، من خلال برامج تخصصية ومسارات مهنية واضحة ودعم البحث والابتكار، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة تعزز القيادة والتميز، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتمكينها من مواكبة تطورات القطاع الصحي والاستجابة لاحتياجات المرضى المتغيرة.