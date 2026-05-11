جامعة خليفة تبحث فرص التعاون البحثي مع مؤسسة "سايمونز" الأمريكية

نيويورك في 11 مايو / وام / بحثت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، فرص التعاون في مجال البحوث الحاسوبية المتقدمة مع معهد "فلاتيرون" التابع لمؤسسة "سايمونز" الأمريكية ، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة وتكنولوجيات الكم وعلوم الفضاء، دعمًا لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدراتها البحثية.

ويساهم التعاون مع معهد "فلاتيرون"، والذي يُعَد واحدًا من المراكز الرائدة على مستوى العالم في مجال العلوم العلوم الحاسوبية، في توسيع فرص مشاركة أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين في دولة الإمارات في البرامج البحثية الدولية الكبرى، وتشمل تلك الفرص تقديم مقترحات بحثية مشتركة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ضمن برامج التمويل التنافسية التي توفرها مؤسسة "سايمونز".

وزار المعهد وفد رفيع المستوى ترأسه سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، و الدكتور راي أو. جونسون، مستشار أول لرئيس الجامعة والبروفيسور صموئيل ماو، مدير أول لمعهد الاستدامة وإدارة الموارد والرئيس المشارك لشبكة المناخ الجامعية في الدولة.

وأكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري دعم الجامعة لانتقال الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز البحوث عالية الأثر والمدعومة بالحوسبة المتقدمة مشيرا إلى أن التعاون مع مؤسسة "سايمونز" ومعهد فلاتيرون" يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز الشراكات الدولية البناءة.

وقال الدكتور ديفيد سبيرجل: "تشرفت مؤسسة سايمونز باستضافة سعادة وفد الجامعة برئاسة البروفيسور إبراهيم الحجري خلال زيارته إلى مدينة نيويورك، حيث جرت مناقشات عديدة حول الرؤى المشتركة في مستقبل العلوم، وتحرص مؤسسة سايمونز على تطوير آفاق الرياضيات والعلوم الأساسية، حيث تعد هذه الأنواع من البحوث ضرورية لتمكين الاكتشافات العلمية الرائدة التي تعود بالنفع على البشرية وتوسّع فهمنا للكون".