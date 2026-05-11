مدينة إكسبو دبي تفتح "رؤية دبي" مجانا

دبي في 11 مايو / وام / أعلنت مدينة إكسبو دبي، فتح أبواب تجربة «رؤية دبي» ومتحف إكسبو 2020 مجاناً أمام الزوار من 16 حتى 18 مايو الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يقام هذا العام تحت شعار «المتاحف توحّد عالماً منقسماً».

كما يفتح متحف إكسبو 2020 أبوابه مجاناً، ليعرّف الزوار بأبرز محطات الحدث العالمي الذي جسد روح العمل الجماعي والتكاتف والإبداع بين مختلف ثقافات العالم، وأسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «تجسد تجربة “رؤية دبي” توثيقاً لمسيرة تطور دبي ورسالة تكّرم القيم التي شكّلت ملامح رحلتها الاستثنائية، ورسخّت أسس النهضة الوطنية لدولة الإمارات. وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، نفخر بمشاركة إرثنا العريق مع كافة أفراد المجتمع، واستحضار مسيرة معرض إكسبو العالمي، لنتعرف معاً على القصص والجانب الإنساني الذي خط تاريخنا الذي لا يزال حتى يومنا هذا يلهم رؤيتنا نحو المستقبل.»