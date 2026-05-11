انطلاق منافسات "ختامي الوثبة" للهجن

أبوظبي في 11 مايو/وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ47 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة" ختامي الوثبة" 2026، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، بميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطا، خصصتها اللجنة المنظمة لمنافسات اللقايا، بينما تقام غدا منافسات رموز سن اللقايا خلال الفترة المسائية، للتنافس على 4 رموز لفئات اللقايا الأبكار، والقعدان المفتوح، والمحليات، وفئة الإنتاج، ويسبقها إقامة 12 شوطاً في الفترة الصباحية.

وأقيمت منافسات اللقايا لمسافة 5 كلم، وحصدت "حشيمة" لسعادة محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي لقب الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات "التسعيرة"، مسجلة 7:19:388 دقيقة، وتصدرت "شبه" لمحمد راشد الكتبي، الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن قدره 7:19:94 دقيقة.

وأحرز "مصدع" لسالم سعيد بن غافان الجابري المركز الأول في الشوط الثالث للجعدان المحليات، مسجلا 7:20:96 دقيقة، وفاز"الفارس" لحمد سعد حمد النابت المري بلقب الشوط الرابع للقعدان المهجنات بزمن قدره 7:20:22 دقيقة.

وتوجت "الشاهينية" لسالم الصغير بن سالم الوهيبي بلقب الشوط الخامس بزمن قدره 7:22:80 دقيقة، وحازت "رجوي" لزاهر فايل بن خريبيش العويسي، لقب الشوط السادس بزمن قدره 7:18:85 دقيقة.

وحقق "الشامي" لحمد راشد الكتبي لقب الشوط السابع مسجلا 7:22:71 دقيقة، بينما فاز "مشكور" لسعادة محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بلقب الشوط الثامن بزمن قدره 7:16:97 دقيقة.

كما حصدت "وسام"لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري لقب الشوط التاسع، بزمن قدره 7:28:61 دقيقة، وتوجت "مياسة"، لموسى عبدالعزيز بن عبدالله الموسى بلقب الشوط العاشر، مسجلة 7:20:54 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز "مخلاب" لعمر محمد بن حمود مصبح الكتبي، و"قماري" لمهنا بخيت محمد، و"العزوم" لعلي حمد بن صالح الشرقي، و"مخيفة" لحمد علي بن محمد الغفراني المري، و"كفو" لعلي محمد بن قناص علي العامري، و"شاهين" لعلي سالم بن علي متعب الصعاق، و"جمايل" لمحمد حمد سيف بالعبد النعيمي، و"بيان" لسليم حمد بن سالم الشباني الكتبي، و"معالي" لسعيد محمد بن أحمد إبراهيم، و"العنود" لمالكها صنهات بندر معيكل القودة الدوسري.