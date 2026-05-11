جامعة الفجيرة ومبادرة "البدر" توقّعان اتفاقية تعاون

الفجيرة في 11 مايو/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة ومبادرة "البدر"، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في المجالات الثقافية والمعرفية والإنسانية، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج ومبادرات مشتركة تسهم في نشر القيم الإنسانية المستلهمة من السيرة النبوية الشريفة، ودعم الأنشطة الفكرية والثقافية الموجهة لفئة الشباب وطلبة الجامعات، بما يعزز الوعي المجتمعي ويرسّخ الهوية الثقافية والقيم الأصيلة.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة في مقر جامعة الفجيرة، حيث قام كل من سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة والدكتور عيسى يونس البلوشي، الأمين العام لمبادرة "البدر"، بتوقيع الاتفاقية بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

و أكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، أن جامعة الفجيرة تنطلق في رؤيتها من إيمان راسخ بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع المبادرات الفكرية والثقافية الرائدة، بما يسهم في تعزيز الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في تنمية الوعي وصقل الشخصية المتكاملة لدى الطلبة. وأوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية تتجاوز حدود المعرفة الأكاديمية التقليدية، لتشمل ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية التي تُعد ركيزة أساسية في إعداد أجيال قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

وأضاف أن التعاون مع مبادرة "البدر" يمثل خطوة نوعية نحو إطلاق برامج معرفية وثقافية هادفة، تسهم في تنمية الفكر الإنساني لدى الشباب، وتعزز ارتباطهم بقيمهم الأصيلة وهويتهم الثقافية، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات تفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة للتفاعل مع مبادرات تثري تجربتهم الجامعية، وتدعم بناء شخصيات واعية ومؤثرة، قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل بثقة ومسؤولية.

وأكد الدكتور عيسى يونس البلوشي، الأمين العام لمبادرة «البدر»، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه المبادرة نحو ترسيخ حضورها كمبادرة فكرية وثقافية تُعنى بتقديم القيم الإنسانية المستلهمة من السيرة النبوية الشريفة بصورة معرفية معاصرة، مشيراً إلى أهمية التكامل مع المؤسسات الأكاديمية في بناء مشاريع معرفية مستدامة تسهم في تعزيز الوعي، وتمكين الشباب، وإثراء الحراك الثقافي والإنساني.

وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة يفتح آفاقاً واعدة لبناء مبادرات وبرامج معرفية مشتركة داخل البيئة الأكاديمية.