الشارقة الرقمية تعزّز القدرات الحكومية في التقنيات الجيومكانية

الشارقة في 11 مايو / وام / أطلقت دائرة الشارقة الرقمية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي (GeoAI) باستخدام منتجات ESRI، وذلك ضمن جهودها الاستراتيجية نحو تعزيز ودعم التحول الرقمي في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

ويهدف البرنامج لتعزيز القدرات الرقمية وبناء الوعي الجغرافي المكاني لدى الجهات الحكومية وتمكينها من توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ويشمل التطبيقات التحليلية المكانية وشاشات القيادة الذكية التي تسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الجيومكانية.

ويتضمن البرنامج سلسلة متكاملة من الدورات التدريبية الأساسية والمتقدمة التي تركز على منصة ESRI ArcGIS وتطبيقاتها بما يزوّد المشاركين بالمهارات العملية في تحليل البيانات المكانية وإدارة البيانات الجغرافية الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة.

ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة ويستهدف موظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

وقالت المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية،" يمثل الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للكوادر الحكومية ركيزةً أساسية لتحقيق تحول رقمي مستدام ومؤثر، ومن خلال البرنامج نعمل على تمكين الجهات الحكومية من توظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي الجغرافي كأدوات استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة العمليات الحكومية مشيرة إلى إن توظيف البيانات المكانية بشكل ذكي يفتح آفاقاً جديدة لفهم التحديات والفرص ويسهم في تطوير خدمات أكثر تكاملاً وابتكاراً بما يدعم توجهات إمارة الشارقة نحو تحقيق تحول رقمي مستدام يضع الإنسان في صدارة الأولويات".

وأضافت "يجسد البرنامج نهج حكومة الشارقة القائم على الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التحول الرقمي مسؤولية مشتركة لا تقتصر على قطاع أو جهة دون أخرى بل تقوم على تعاون فعّال وتبادل للخبرات ونقل للمعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بالإضافة إلى التعلم المستمر وبناء الكفاءات.

ويعكس إطلاق البرنامج التزام الدائرة بمواصلة تطوير منظومة رقمية متكاملة تمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من التقنيات المتقدمة وترسّخ مكانة الشارقة كنموذج رائد في تبني الحلول الرقمية المبتكرة على مستوى المنطقة.