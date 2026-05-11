الشارقة لرياضة المرأة تختتم النسخة السادسة من تحدي هواة الرماية

الشارقة في 11 مايو / وام /اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، النسخة السادسة من فعالية «تحدي هواة الرماية» التي نظمها قسم الرياضة المجتمعية يومي 9 و10 مايو بمقر المؤسسة بمشاركة 77 مستفيدة من فئتي الناشئات والسيدات وتواصل الفعالية حضورها كإحدى المبادرات التي تلقى إقبالًا متزايدًا ضمن برامج القسم مؤكدة دور الرياضة المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسة وتعريف النساء والفتيات برياضات نوعية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.

وجمعت النسخة السادسة بين التدريب والمنافسة، إذ خُصص اليوم الأول للتعريف بأساسيات الرماية واشتراطات السلامة قبل أن تنتقل المشاركات في اليوم الثاني إلى خوض التحدي ضمن فئتين عمريتين شملتا الناشئات من عمر 17 عامًا وأقل والسيدات بما أتاح مساحة أوسع للمشاركة ومنح كل فئة فرصة مناسبة لاختبار مهاراتها وتعزيز ثقتها في أجواء تنافسية مشجعة.

وأسفرت المنافسات عن نتائج متقاربة في فئة الناشئات حيث حققت شيخة نواف إسماعيل المركز الأول برصيد 102.5 نقطة، تلتها سمر محمد الزعابي في المركز الثاني بـ 102.3 نقطة، فيما جاءت ياسمين كشواني في المركز الثالث بعد تسجيلها 102 نقطة في أداء عكس مستوى عالياً من التركيز والثقة لدى المشاركات.

وفي فئة السيدات أحرزت ألطاف صالح المركز الأول برصيد 92.1 نقطة، وجاءت حمدة محمد الهرمودي في المركز الثاني محققة 90.8 نقطة، بينما حلّت خولة محمد آل علي في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة.

وأكدت نورة الحمر، رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النسخة السادسة من تحدي هواة الرماية تأتي ضمن توجه المؤسسة إلى تطوير فعاليات مجتمعية قادرة على استقطاب فئات عمرية متنوعة من النساء والفتيات وإتاحة تجارب رياضية نوعية تعزز ثقافة الممارسة وتفتح المجال أمام المشاركات لاكتشاف قدراتهن في بيئة آمنة ومحفزة.