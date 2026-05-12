النمسا تعتمد معايير المباني الخضراء لتعزيز التكيف مع تغير المناخ

فيينا في 12 مايو/ وام/ اعتمدت النمسا أول معايير وطنية لتخضير واجهات وأسطح المباني، وكرست موقعها كأول دولة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تدرج مفهوم المباني الخضراء ضمن الأطر التنظيمية للتخطيط العمراني وقطاع البناء، استجابة لمتطلبات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.

وأقرت هيئة المعايير النمساوية، المعيار الجديد "ÖNORM B 1131" في خطوة تعد الأولى من نوعها، جعلت تخضير الأسطح والمباني خاضعًا لقوانين تنظيم قطاع البناء لأول مرة، حيث ينظم المعيار الجديد تخطيط وتنفيذ وصيانة أنظمة التخضير في المباني، ويكرس الأسطح والأسقف والواجهات الخضراء بوصفها عنصراً أساسياً في التخطيط المعماري.

ويجعل التنظيم الجديد من الأسطح الخضراء والواجهات النباتية، عنصراً ثابتاً في تخطيط المباني، ويدمج الأنظمة الشمسية مع البنية الخضراء، وأنظمة تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة العمرانية، ويمثل حلقة وصل بين قطاع البناء وقطاع الاستدامة البيئية.