مركز المضيف التابع لـ"زايد لأصحاب الهمم" يحصل على الاعتماد الكامل من اللجنة الدولية المشتركة

أبوظبي في 12 مايو/ وام/ أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم، حصول مركز المضيف، التابع لها والمدار من قبل مجموعة كامبريدج الطبية، على الاعتماد الكامل وغير المشروط من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، المعيار الذهبي عالمياً في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مما يعد إنجازا نوعيا يعكس ريادة إمارة أبوظبي في تطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة لأصحاب الهمم .

ويضع هذا الاعتماد المرموق مركز "المضيف" ضمن نخبة المؤسسات الصحية المتخصصة على مستوى العالم، بعد اجتيازه تقييماً شاملاً لأنظمة العمل شمل جودة الرعاية السريرية، وكفاءة الحوكمة، ومعايير السلامة، والتميز التشغيلي، وفق أعلى المعايير الدولية.

ويسهم الاعتماد في رفع كفاءة الخدمات وتعزيزسلامة المرضى وتقليل المخاطر الطبية، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات الداخلية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتعزيز جاهزية الكوادر الطبية والإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ثقة المجتمع والشركاء، وترسيخ مكانة المركز مؤسسة رائدة في تقديم رعاية صحية متخصصة ومتكاملة لأصحاب الهمم على المستويين المحلي والدولي.

ويجسد هذا الإنجاز ثمرة الشراكة الإستراتيجية بين هيئة زايد لأصحاب الهمم ومجموعة كامبريدج للصحة، التي تقوم على تقديم خدمات متكاملة تتمحور حول الإنسان، وتلبي احتياجات أصحاب الهمم بكفاءة واحترافية عالية.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذا الاعتماد يمثل شهادة عالمية على جودة منظومة الرعاية التي تقدمها أبوظبي، ويعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة رعاية متكاملة وآمنة تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخير، المدير التنفيذي ورئيس طب التأهيل لمجموعة كامبريدج الطبية - دولة الإمارات، أن الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) الكامل وغير المشروط يعكس مستوى متقدماً من التميز المؤسسي، ويؤكد الالتزام الراسخ بثقافة الجودة وسلامة المرضى، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية مع هيئة زايد لأصحاب الهمم كنموذج ناجح للتكامل في تقديم خدمات رعاية متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية.

من ناحيتها أضافت فاطمة الهاشمي، مدير مركز المضيف، أن المركز يُعد منشأة متخصصة في الرعاية طويلة المدى، ويوفر خدمات الإقامة الدائمة لأصحاب الهمم ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والتأهيلية، بإشراف فريق متعدد التخصصات يلتزم بتقديم رعاية شاملة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وأشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية للمقيمين، تشمل خدمات التمريض المستمرة، وبرامج إعادة التأهيل الطبي والوظيفي، إلى جانب أنشطة التأهيل الاجتماعي والترفيهي، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الحياة وتحقيق أفضل النتائج الصحية والوظيفية لكل مقيم.

وأكدت أن حصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) يمثل محطة مفصلية في مسيرة التميز، كونه يُعد المعيار الذهبي عالمياً في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويعكس التزام المركز بالتطبيق الدقيق لأعلى المعايير الدولية في جميع عملياته وخدماته.

وتُعد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في اعتماد المؤسسات الصحية، وفق معايير دقيقة تركز على جودة الرعاية وسلامة المرضى وتحسين الأداء المؤسسي.