حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة "اليونيسف"

الشارقة في 12 مايو/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم "الثلاثاء"، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، ولنا الوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الطفل، وتبادل الخبرات التقنية والإحصائية، وإطلاق مبادرات ميدانية تخدم المجتمع بصورة مباشرة ومستدامة.

ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولى التي أُبرمت في نوفمبر 2018م، وأسهمت في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كبيئة نموذجية توفر للأجيال القادمة أفضل فرص النمو والتمكين، وتعزز جهود الإمارة في توفير منظومة مجتمعية متكاملة تضمن رفاه الأطفال وأسرهم.

وبموجب الاتفاقية ستعمل الشارقة على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات تُعنى بحقوق الأطفال من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والقدرات، في إطار تعزيز مكانتها كأول مدينة صديقة للطفل في المنطقة، بما يضمن رفاه الأطفال وتنميتهم وصون حقوقهم وفق أعلى المعايير والمبادئ العالمية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين من خلال دعم طلب اعتماد الشارقة ضمن مبادرة "اليونيسف" للمدن الصديقة للطفل، وتعزيز الحوكمة المحلية بما يسهم في جعل المدن أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال والإنصات لآرائهم، إلى جانب تبادل الأبحاث والتوجيهات الخاصة بالمبادرة، وتقديم التدريب والدعم الفني، ووضع آليات فعالة للرصد والتقييم، وإبراز التعاون القائم من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإعلامية.

وبحسب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تنفيذ خطة العمل المعتمدة وفق جدول زمني محدد، ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف والمؤشرات، وجمع البيانات ذات الصلة لرصد التحديات المحتملة ومعالجتها، بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين.