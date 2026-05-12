اتحاد الرماية يختار 25 راميا ورامية للمشاركة في الألعاب الخليجية بالدوحة

دبي في 12 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرماية اختيار 25 راميا ورامية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة، تحتضنها الدوحة حتى 22 مايو الجاري.

تضم قائمة المنتخب الشيخ جمعة بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وسيف مانع الشامسي، ويحيى سهيل المهيري، وأحمد علي بوهليبه "تراب رجال" وعبيد مصبح الخاطري، وسيف خليفة بن فطيس، "سكيت رجال" وعائشة محمد الياسي، وفاطمة محمد الشبلي،" تراب سيدات"، وسلطان صالح حسن، وسالم محمد اليماحي، وطلال محمد آل علي، وإبراهيم خليل إبراهيم" بندقية رجال 10 أمتار".

وتضم القائمة أيضا ياسمين عبدالرحمن عبدالرزاق، وفاطمة عبيد السويدي، ومنى حسن الحوسني، وشروق حسن آل علي، " بندقية سيدات 10 أمتار"، وأحمد عبدالله الأميري، وسعود أحمد آل علي، ومحمد كامل صالح، وعبدالله عبيد آل علي،" مسدس رجال 10 أمتار"، وغاية شهيل آل علي، ومهرة خليفة السويدي، وانتصار صالح الجنيبي، وليلى باسم النقبي" مسدس سيدات 10 أمتار".

وأشار الاتحاد إلى أن البعثة يترأسها حسن محمد بن هديه، الأمين العام، وتضم أمين مثنى طاهر، مدرب فئة المسدس رجال، ورافايل مخمد ياروف، مدرب فئة التراب، وسيرجيناديفج، مدرب فئة المسدس سيدات، وتيجاشري جانيش، مدربة فئة البندقية سيدات، ومعمر محمود، مدرب فئة البندقية رجال، وعلي عبدالله الكتبي، إداريا لفريق الرجال، وسهيلة إمام الدين، إدارية لفريق السيدات.