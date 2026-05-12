اتحاد الريشة الطائرة يعلن عن مشروع وطني استعدادا لأولمبياد 2036

دبي في 12 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن مشروع وطني لبناء مسار متكامل لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في دولة الإمارات وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يدعم طموحات الدولة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل القارية والعالمية وصولاً إلى الألعاب الأولمبية، بداية من أولمبياد 2036.

وتستضيف ملاعب مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، على مدار يومي 23، و24 مايو الجاري، أولى محطات الإعداد لهذا البرنامج، وذلك بدعم من "لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية"، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة، ضمن إطار يبدأ باكتشاف المواهب من خلال البطولات المحلية، ثم تطوير اللاعبين عبر برامج ومعسكرات متخصصة، وصولاً إلى إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على المستوى العالمي والأولمبي مستقبلاً.

ويشهد البرنامج مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من فئتي تحت 13 و15 سنة، تم اختيارهم بناءً على نتائجهم ومستوياتهم الفنية في بطولة المواهب للريشة الطائرة التي نظمتها اللجنة في فبراير الماضي، والتي تمثل مرحلة اكتشاف المواهب ضمن المسار الوطني لتطوير لاعبي الريشة الطائرة في دولة الإمارات.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن رعاية المواهب الرياضية يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن اللجنة وبرعاية وزارة الرياضة، تواصل العمل على تمكين الاتحادات الرياضية من تنفيذ برامج نوعية قادرة على بناء مسارات تطوير مستدامة للرياضيين الإماراتيين.

وقال سعادته: " نفخر بدعم هذا المشروع الوطني الذي يجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالمواهب الرياضية منذ المراحل العمرية المبكرة، ونعمل بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على توفير بيئة تدريبية متطورة تسهم في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات تدريجياً وفق أفضل الممارسات الفنية والرياضية المعتمدة دولياً، وتعزز جاهزيتهم للمنافسة على أعلى المستويات مستقبلاً".

يأتي هذا المشروع استكمالاً لمنظومة المسارات الأولمبية التي يعمل عليها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالشراكة مع مختلف الجهات الرياضية في الدولة، حيث يركز “المسار الأولمبي 2036 و2040” على اكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، بالتوازي مع برامج الإعداد عالية الأداء الخاصة بدورتي لوس أنجلوس 2028 وبريزبن 2032، والمدعومة من لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي.

ويمثل "المسار الأولمبي 2036" المرحلة الخاصة بفئتي تحت 13 و15 سنة، والتي تركز على تطوير اللاعبين الواعدين وتهيئتهم للمراحل التنافسية المتقدمة، فيما سيتم تنفيذ معسكرات منفصلة ضمن "المسار الأولمبي 2040" لفئتي تحت 9 و11 سنة، مع التركيز على بناء المهارات الأساسية والتطوير الحركي والتعلم المرح كأساس طويل المدى لتطوير اللاعبين.

ويعتمد البرنامج الفني للمعسكرات على منظومة تدريبية متكاملة تشمل الإعداد البدني والفني والتكتيكي، بإشراف مدرب رئيسي دولي وثلاثة مدربين مساعدين، إلى جانب المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء.

ويركز البرنامج الفني لمعسكرات "المسار الأولمبي 2036" على تطوير المهارات الفنية والتكتيكية، ورفع الجاهزية التنافسية للاعبين، ضمن بيئة تدريبية متقدمة تدعم الانتقال التدريجي نحو المستويات الدولية.