إقامة دبي تُطلق “ميثاق الابتكار والجاهزية المستقبلية”

دبي في 12 مايو / وام / أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي" “ميثاق الابتكار والجاهزية المستقبلية”.

جاء ذلك خلال حفل رسمي نظمته الإدارة بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مديرها العام واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام إلى جانب مساعديه وفرق العمل في خطوة تعكس التزامها المستمر بترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتعزيز جاهزية منظومتها الحكومية لمتطلبات المستقبل والتحولات الرقمية المتسارعة.

يأتي إطلاق الميثاق انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي نحو تعزيز الريادة الحكومية المستقبلية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وترسيخ منظومات عمل أكثر مرونة واستباقية قائمة على المعرفة والتطوير المستمر، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية “نحن الإمارات 2031”، ويسهم في تعزيز تنافسية دبي في القطاعات الحيوية المستقبلية عالمياً، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل وأكثرها جاهزية لتوظيف الابتكار ومراكز الأبحاث العلمية في تطوير العمل الحكومي وصناعة الفرص المستقبلية.

يُجسد الميثاق إطاراً مؤسسياً متكاملاً لتعزيز ثقافة الابتكار والجاهزية المستقبلية داخل إقامة دبي، من خلال ترسيخ منظومة عمل ترتكز على البحث والتطوير، والإنتاج المعرفي، والتكامل المؤسسي، والابتكار التشاركي، وتمكين المواهب، وتسريع تحويل الأفكار إلى أرض الواقع عبر مبادرات ومشاريع ابتكارية ذات أثر مستدام، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث العلمية والشركات الناشئة.

ويركز الميثاق على دعم استدامة الابتكار بوصفها جزءا من الثقافة المؤسسية، وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة للإبداع، وتعزيز الأمانة الفكرية وحماية الملكية الفكرية، بما يرسخ نموذجاً حكومياً قائماً على المعرفة والجاهزية والتطوير المستمر، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل حاضنات العقول المبدعة والمبتكرة على المستوى العالمي.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري في كلمته خلال الحفل، أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية في بناء الحكومات الأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الجاهزية المستقبلية لم تعد مرتبطة بالتقنيات فقط، بل بثقافة مؤسسية قادرة على التطوير المستمر وصناعة الأثر المستدام.

وقال سعادته: “إن إطلاق ميثاق الابتكار والجاهزية المستقبلية يعكس التزام إقامة دبي بمواصلة تطوير نموذج حكومي مرن واستباقي يرتكز على الإنسان أولاً، ويعزز قدرتنا على تحويل الأفكار إلى أرض الواقع بما يدعم جودة الحياة ويرتقي بتجربة المتعامل ويعزز تنافسية دبي عالمياً”.

وأضاف :“نؤمن في إقامة دبي بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الإنسان والمعرفة، وأن الابتكار المستدام هو الطريق نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، قادرة على مواكبة التحولات العالمية وصناعة فرص جديدة للتطوير والنمو”.