760.7 مليون درهم إيرادات سيراميك رأس الخيمة خلال الربع الأول

رأس الخيمة في 12 مايو/وام/ سجّلت شركة سيراميك رأس الخيمة إجمالي إيرادات بلغت 760.7 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ776.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

وحققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع الأول مدعوماً بالطلب القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش

ونجحت في تلبية طلب السوق على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية.

وبصفتها شركة تصنيع محلية استفادت شركة سيراميك رأس الخيمة من مرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف السريع مع ظروف السوق المتغيرة

ومن خلال إعادة صياغة استراتيجية التوريد الخاصة بها مع التركيز بشكل أكبر على المواد الخام المحلية، استطاعت الشركة الحفاظ على استمرارية الإمدادات لعملائها وشركائها عبر مختلف أسواقها، إلى جانب الحد بفعّالية من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والتعامل بكفاءة مع تقلبات السوق.

وأسهمت الإدارة الاستباقية والتنفيذ التشغيلي المنضبط في ضمان استمرارية العمليات والحفاظ على توافر المنتجات بصورة مستقرة، إلى جانب تقديم خدمات موثوقة عبر الأسواق الرئيسية، ما أسهم في تعزيز ثقة العملاء.

وخلال هذه الفترة رسّخت شركة سيراميك رأس الخيمة مكانتها شريكا موثوقا في القطاع، من خلال التزامها المتواصل بالوفاء بتعهداتها والمحافظة على كفاءةعملياتها رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها بيئة الأعمال.

وخلال الربع الأول من عام 2026 حافظ هامش الربح الإجمالي على استقراره عند مستوى 39.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 39.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وانخفض الربح قبل الضريبة بنسبة 17.9% في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 53 مليون درهم، مقارنة بـ 64.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، فيما تراجع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 21.8% ليبلغ 38.2 مليون درهم مقابل 48.9 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي الربع الأول من عام 2026 انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.1% لتصل إلى 127.3 مليون درهم مقارنة بـ 135.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

وقال عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة إنه على الرغم من التحديات التي شهدها الربع الأول، الذي اتّسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي الكلّي والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، تمكّنت شركة سيراميك رأس الخيمة من تحقيق نتائج قوية، وذلك بفضل تنوع عملياتها وقوة حضورها الإقليمي وأسهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل التوريد، في ضمان توافر المنتجات والحفاظ على مستويات خدمة موثوقة عبر مختلف الأسواق.

وأضاف مسعد أن الطلب واصل تسجيل مستويات قوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مدعوماً بالنشاط المستمر في قطاع الإنشاءات وارتفاع مساهمات المشاريع.. وبصفتها شركة تصنيع محلية، تواصل عمليات شركة سيراميك رأس الخيمة في دولة الإمارات الاستفادة من المبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة "اصنع في الإمارات"، إلى جانب البيئة الصناعية المتقدمة التي تدعم نمو القطاع

واكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة أن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتجاوز التحديات قصيرة الأجل ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لجميع الأطراف ذات العلاقة.