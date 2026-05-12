"أبوظبي للإسكان" تستعرض 14 مشروعًا سكنيًّا متكاملًا في "قمة أبوظبي للبنية التحتية"

أبوظبي في 12 مايو/وام/ تشارك هيئة أبوظبي للإسكان ، في معرض قمة أبوظبي للبنية التحتية، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 14 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار “التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا”، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمطورين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف استعراض أحدث مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني المستدام في الإمارة.

تسلط الهيئة خلال مشاركتها الضوء على 14 مشروعًا سكنيًّا متكاملًا تعمل على تطويرها في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، والتي تضم مختلف المرافق الخدمية، بما يعزز جودة الحياة والاستقرار الأسري للمواطنين، ويواكب النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتُعرّف الهيئة الزوار على الرحلة الرقمية المتكاملة للمتعامل، بدءاً من تقديم الطلب السكني عبر تطبيق “إسكان أبوظبي”، مروراً بإجراءات دراسة الطلب والموافقات واختيار المشاريع السكنية وشراء المسكن على الخارطة، وصولاً إلى استلام سند الملكية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات سلسة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين.

تأتي مشاركة الهيئة في القمة ضمن دعم جهود أبوظبي في تعزيز مكانتها منصة دولية للتخطيط العمراني الذكي والتنمية الحضرية المستدامة وتسليم المشاريع الكبرى، إلى جانب حرصها على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودعم تطوير بنية تحتية متكاملة تنسجم مع توجهات أبوظبي نحو مستقبل عمراني أكثر استدامة وابتكاراً.