لجنة بـ"الوطني" تناقش جودة حياة أصحاب الهمم في التعليم والعمل بمشاركة ممثلي الحكومة

أبوظبي في 12 مايو/وام/ واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، بمشاركة ممثلي وزارة تمكين المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس، فيما مثلت وزارة تمكين المجتمع سعادة نور بالهول الوكيل المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الحكومة عددا من المحاور المتعلقة بآلية ومعايير تشخيص وتقييم الطلبة من أصحاب الهمم، والتقارير الطبية والنفسية والتربوية المرتبطة بذلك، إضافة إلى اختصاصات الجهات الحكومية في تنظيم وترخيص ومتابعة مراكز التربية الخاصة، والدعم المادي المقدم لفئة أصحاب الهمم، والتكاليف المرتبطة بالتعليم الدامج، مثل معلم الظل والخدمات المساندة.