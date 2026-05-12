"موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية تعاون ثلاثي لتسريع وتيرة تجارة الإلكترونيات العابرة للحدود

أبوظبي في 12 مايو / وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "كريفيا القابضة المحدودة" وشركة "آي آر إتش جلوبال تريدينج"، يتم من خلالها دمج البنية التحتية اللوجستية والقدرات التجارية الرقمية مع حلول الدفع التجاري، بهدف تسريع وتيرة تجارة الإلكترونيات العابرة للحدود في إمارة أبوظبي.

ويركز هذا التعاون على دعم عمليات استيراد وتصدير وتمويل وتخزين ونقل الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لهذا القطاع الحيوي، عبر تعزيز كفاءة العمليات، وتحقيق الشفافية، وتوسيع نطاق شبكة الربط وحجم الأعمال.

وتعد منصة "موبيل إكس" (MobyIX) ركيزة أساسية في هذه المبادرة، وهي منصة رقمية مخصصة للتجارة بين الشركات، ومصممة لتسهيل عمليات بيع وشراء وتمويل ونقل الهواتف الذكية والإلكترونيات في الأسواق الدولية.

ويركز التعاون على سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مع البنية التحتية اللوجستية والرقمية ومرافق التخزين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لدعم نمو القطاع، مدعومة بحلول تمويل التجارة والسيولة والشبكة المصرفية لشركة "آي آر إتش"، مما يمكن التجار من التوسع بكفاءة في الأسواق.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يعكس هذا التعاون التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتمكين تجارة أكثر ذكاءً وترابطاً عبر دمج الحلول الرقمية المتقدمة مع بنيتنا التحتية اللوجستية والصناعية عالمية المستوى.. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل جهودنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار والاستثمار، وذلك من خلال دعم تطوير هذه المنظومة المتكاملة لتجارة الإلكترونيات عبر الحدود، مما يساهم في خلق فرص نمو جديدة ضمن مدننا الاقتصادية ومنظومة أعمالنا التجارية."

من جانبه، قال ريشاب جاين، رئيس شركة كريفيا القابضة المحدودة: "نرى آفاقاً واعدة لبناء منظومة تجارية مدعومة بالتكنولوجيا في أبوظبي، من شأنها معالجة الفجوات الرئيسية في مجالات التخزين، والبنية التحتية الرقمية، والوصول إلى رأس المال العامل ونهدف من خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي وشركة 'آي آر إتش جلوبال تريدينج' إلى إنشاء منصة قابلة للتوسع تعزز مستويات الشفافية والكفاءة والترابط العالمي لرواد الأعمال في قطاع الهواتف المحمولة والإلكترونيات عبر 'موبيل إكس' و 'تريدكريد'."

بدوره قال علي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي آر إتش": "يجسد هذا التعاون التزام 'آي آر إتش' بتمكين النمو التجاري عبر حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتوسع.. فمن خلال دعم تطوير منصة رقمية لتجارة الإلكترونيات عبر الحدود، نهدف إلى المساهمة في معالجة أحد أبرز التحديات في السوق، وهو الوصول إلى ائتمان الموردين الفعال وقصير الأجل.. وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي وشركة 'كريفيا القابضة المحدودة'، نرى إمكانات قوية لإنشاء منظومة أكثر شفافية ومرونة وجاذبية تجارياً، بما يدعم التجار ويرسخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للتجارة والاستثمار."

ويحوي قطاع تجارة الهواتف المحمولة والإلكترونيات العالمي فرصة نمو واعدة، حيث يتجاوز حجم التجارة السنوية فيه 36 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة، على مدار فترة تقديرية تمتد لثلاثة أعوام، في تسهيل حجم تجارة يزيد على 12 مليار دولار، ودعم استيراد حوالي 64 مليون جهاز إلكتروني إلى أبوظبي، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس نحو 650 شركة جديدة في كيزاد.