"أديس 2026": "الدار" و"البلديات والنقل" تطوران مجتمعات عمرانية على مساحة 20 مليون متر مربع

أبوظبي في 12 مايو /وام/ وقعت مجموعة الدار ودائرة البلديات والنقل، اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير مجتمعات متكاملة جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع عبر خمس مواقع إستراتيجية في إمارة أبوظبي، في خطوة تعكس توجهاً تنموياً طموحاً لترسيخ نموذج عمراني متكامل ومستدام يدعم جودة الحياة ويعزز تنافسية الإمارة.

جرى توقيع الاتفاقية اليوم، على هامش أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة "الدار"، ووقعها كل من سعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

تمثل الاتفاقية نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع ضمن إطار موحد ومنسق بين تعزيز إمكانية الحصول على السكن، وبناء مجتمعات متكاملة، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، حيث تتولى دائرة البلديات والنقل تخصيص الأراضي، فيما تضطلع الدار بدور المطور الرئيسي للمشاريع.

وتتمحور الشراكة حول توسيع خيارات السكن والارتقاء بجودة الحياة المجتمعية في أبوظبي، عبر تطوير مجتمعات عصرية في المويلح ومصفح والزاهية والفاية، تضم منازل ضمن مشروع حلول الإسكان الميسر، بتصاميم مستوحاة من الطابع الفريد لكل منطقة، بما يلبي احتياجات فئات السوق المختلفة.

وصممت هذه المجتمعات لتوفير جودة حياة قائمة على أحياء مترابطة مهيأة للمشي، ومساحات عامة خضراء، ومدارس، ومرافق للتجزئة، وأماكن للتجمع والتواصل، مع ربطها بأحياء العاصمة، وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات وأنماط حياة السكان، بما يعزز شعورهم بالانتماء والاستقرار المجتمعي.

تمثل الشراكة توسعاً مهماً لمشروع حلول الإسكان الميسر، عبر تطوير منازل للبيع والإيجار دعماً لأولويات الإمارة في التنمية العمرانية والإسكان، ضمن مبادرة تقودها دائرة البلديات والنقل لتعزيز توفير مساكن إيجارية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، استناداً إلى الاتفاقية المعلنة مؤخراً لتطوير مجتمعين متكاملين في مدينة محمد بن زايد وبني ياس، بما يضيف 9 آلاف وحدة سكنية إلى سوق الإيجارات في أبوظبي.

و سيعمل الطرفان على تطوير جزيرة المحسنة للمرة الأولى لتصبح مجتمعاً ساحلياً بارزاً، يجمع بين البيئة الساحلية الطبيعية والأحياء السكنية المخططة بعناية ومرافق أسلوب الحياة العصري، بما يوفر تجربة معيشية متكاملة تمزج بين الرفاهية والهدوء وسهولة الاتصال ضمن وجهة بحرية متكاملة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل خطوة مهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العمراني في أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل استقطاب السكان والشركات والاستثمارات، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير وجهات مدروسة بعناية توسع خيارات السكن لفئات السوق المختلفة، وترتقي في الوقت ذاته بجودة الحياة.

وأضاف أن التعاون مع دائرة البلديات والنقل سيمكن من تطوير مجتمعات تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق وتدعم الطموحات التنموية طويلة الأمد للإمارة، مؤكداً أن حجم هذه المشاريع وتنوعها يعكسان قناعة الدار الراسخة بقوة الأسس طويلة الأمد لسوق العقارات في أبوظبي، والثقة المستمرة بمسار النمو الاقتصادي للإمارة.

من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن الشراكة مع الدار تمثل نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع بين التخطيط الرئيسي الإستراتيجي، وقدرات التنفيذ لدى القطاع الخاص، والإشراف الحكومي، بما يسهم في تحقيق نمو نوعي ومستدام.

وأوضح أن التعاون مع شريك موثوق مثل الدار، يتيح تسريع تطوير المجتمعات السكنية متعددة الاستخدامات التي تحتاجها الإمارة، مع الحفاظ على أعلى معايير التصميم الحضري والاستدامة وجودة الحياة.