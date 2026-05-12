ختام ناجح لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026 برأس الخيمة

رأس الخيمة في 12 مايو / وام / اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026 الذي أُقيم بمركز منار مول التجاري تحت شعار "أعبرُ بأمان".

وثمن المقدم عبد الله عبد الرحمن السامان مدير إدارة المرور والدوريات جهود جميع الجهات الراعية والداعمة وفريق العمل الذي أسهم في إنجاح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد 2026، الذي شهد تفاعلًا لافتًا من قِبل الحضور وزوار مركز منار مول التجاري، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى مختلف فئات وأفراد المجتمع بالأنظمة والقوانين المرورية، وحثهم على احترام عبور المشاة.

وأكد السامان أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع وتعاونهم المثمر والبنّاء، وحرصهم على تعزيز منظومة أمن وسلامة الطرق ومستخدميها، من خلال إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية لمختلف فئات وأفراد المجتمع وصولًا إلى مجتمع آمن خالٍ من الحوادث..لافتًا إلى أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد أسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطرق وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرامية للحد من الحوادث المرورية، انطلاقًا من مفهوم أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وشهد المعرض المروري الميداني الذي أُقيم في مركز منار مول التجاري ضمن فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين إقبالًا ملحوظًا من قِبل مرتادي المركز الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود شرطة رأس الخيمة في نشر الثقافة المرورية بين الجمهور.

وكرّم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة في اليوم الختامي فريق العمل الذي كان لجهوده المبذولة الدور الكبيرفي إنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.