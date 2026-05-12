عطلة عيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية من 25 إلى 29 مايو

دبي في 12 مايو /وام/ أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام 2026، ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026، وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 1 يونيو 2026م.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية.