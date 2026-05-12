قيادات صحية: الكوادر التمريضية حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية

أبوظبي في 12 مايو / وام/ أكدت قيادات صحية في أبوظبي أن الكوادر التمريضية تمثل حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية وشريكاً محورياً في تطوير القطاع الصحي، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ جاهزية واستدامة المنظومة الصحية، في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والرعاية الرقمية.

وقالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "ممرضونا، مستقبلنا.. تمكين كوادر التمريض ينقذ الأرواح"، إن كوادر التمريض تمثل القلب النابض للمنظومة الصحية والعنصر الأقرب للإنسان في أكثر لحظات الضعف والاحتياج، مؤكدة أن خلف كل رحلة علاج وتجربة رعاية متكاملة يقف ممرض أو ممرضة يحمل رسالة إنسانية ومهنية تتجاوز حدود الوظيفة، تُمارس يومياً بالمعرفة والرحمة والصبر والقوة.

وأكدت أن مهنة التمريض شهدت تحولاً نوعياً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت في صميم مستقبل الرعاية الصحية وشريكاً رئيسياً في قيادة التحول العالمي في القطاع الصحي، من خلال تعامل الكوادر التمريضية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الصحية والرعاية الرقمية ونماذج الرعاية المستقبلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسريع التعافي ورفع كفاءة واستدامة الخدمات الصحية.

وأضافت أن الممرضين والممرضات أصبحوا من أكثر الكفاءات تأثيراً في استدامة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءتها الإنسانية والتشغيلية، نظراً لدورهم المحوري في مرافقة المرضى ومنح العائلات الطمأنينة، إلى جانب دورهم كحلقة وصل حيوية بين التكنولوجيا والإنسان، وبين المعرفة الطبية والتجربة الإنسانية التي يعيشها المريض مشيرة إلى أن الاستثمار في كوادر التمريض بات ضرورة استراتيجية لمستقبل الصحة.

من جانبه، قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة مهمة لتقدير الجهود الإنسانية والمهنية التي يبذلها الكادر التمريضي في دعم المرضى خلال مراحل العلاج والتعافي من الإدمان، مشيداً بما يجسدونه من تفانٍ وإخلاص في أداء رسالتهم النبيلة.

وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل يحرص على تطوير مهارات الكادر التمريضي وتعزيز قدراتهم المهنية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الأساس في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

وأكد سامح أبوعرقوب، مدير إدارة التمريض في “عيادات صحة”، أن كوادر التمريض في العيادات تلتزم بتطبيق أفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية في مجالات مكافحة العدوى والعناية بالجروح والوقاية من السقوط، وفق أعلى المعايير العالمية، بما في ذلك معايير اللجنة الدولية المشتركة “JCI”.