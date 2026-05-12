جامعة خورفكان عضوا دوليا بوكالة ضمان الجودة البريطانية "QAA"

الشارقة في 12 مايو / وام / أعلنت جامعة خورفكان حصولها على العضوية الدولية في وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية (QAA) إحدى أبرز الهيئات العالمية المعنية بضمان جودة معايير التدريس في مؤسسات التعليم العالي مما يعزز حضورها ضمن المؤسسات الأكاديمية ذات المكانة والاعتراف الدولي.

تمنح هذه العضوية طلبة وموظفي الجامعة إمكانية الوصول إلى منظومة واسعة من الموارد الأكاديمية والتطويرية المتخصصة تشمل الأدلة الإرشادية ودراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية والتقارير البحثية إلى جانب الندوات الإلكترونية والموارد المرتبطة بالتدريس وتجربة الطلبة والتطوير المهني.

وتمثل العضوية خطوة داعمة لمساعي الجامعة في تعزيز جودة التعليم والتعلّم وتطوير الأداء المؤسسي والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في مجالات ضمان الجودة بما يسهم في ترسيخ بيئة أكاديمية متقدمة تدعم الابتكار والشراكات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.