غرفة أم القيوين ومجلس سيدات الأعمال يوقعان اتفاقية تعاون مع نتوورك العالمية

أم القيوين في 12 مايو /وام / وقّعت غرفة التجارة والصناعة بأم القيوين ومجلس سيدات أعمال أم القيوين اتفاقية تعاون مع شركة نتوورك العالمية، بهدف تقديم حلول وخدمات نوعية تسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.

وقّع الاتفاقية من جانب غرفة أم القيوين مديرها العام سعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي ومن جانب مجلس سيدات أعمال أم القيوين سعادة عائشة راشد ليتيم، عضو مجلس إدارة غرفة أم القيوين رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وعن شركة نتوورك العالمية شعادة سليم أعوان، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ومجلس سيدات أعمال بالإمارة على توسيع مجالات التعاون مع الجهات المتخصصة في الحلول التقنية والخدمات الذكية، بما يسهم في دعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير أعمالهم ومواكبة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تتضمن الاتفاقية تقديم مجموعة من الخدمات والحلول الذكية لمنتسبي الغرفة والمنتسبات بالمجلس، تشمل حلول الدفع الإلكتروني، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، وخدمات الدفع عبر المتاجر الإلكترونية والمواقع والتطبيقات، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامة أعمالها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة التي تخدم مجتمع الأعمال، وتسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكارًا واستدامة.