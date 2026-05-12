"ألعاب القوى" يعلن تأهل 8 لاعبين ولاعبات لبطولة العالم بأمريكا

دبي في 12 مايو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى رسميا، تأهل 8 لاعبين ولاعبات إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، المقررة في ولاية أوريغون الأميركية في الفترة من 4 إلى 9 أغسطس المقبل للمشاركة في 7 مسابقات، لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى الإماراتية.

تضم القائمة عبدالقدوس علي، وأروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، وعزة ناصر، وسعيد عمر، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025، والبطولة العربية للشباب والشابات "تونس 2026".

ووصف سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، التأهل إلى بطولة العالم لهذه الفئة، بأنه خطوة نوعية، ومحطة محورية تتوج الخطط الإستراتيجية لتأسيس قاعدة مميزة وصلبة من العناصر الواعدة، وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من المهارات التنافسية من خلال المشاركة في البطولات الدولية.

وأكد أن الموسم الحالي حقق نجاحا كبيرا، وأن مؤشرات الاتحاد تظهر أنه يعد من أفضل المواسم، في ظل مشاركة 500 لاعب ولاعبة من الأندية والأكاديميات في الدولة في بطولات عدة، وتحقيق أرقام جديدة.