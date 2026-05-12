"مكتبات الشارقة" توفر مساحات للمعرفة والإبداع ببرنامجها الثقافي لشهر مايو

الشارقة في 12 مايو/وام/ كشفت مكتبات الشارقة العامة عن برنامجها الثقافي والمجتمعي خلال مايو الجاري والذي يلامس اهتمامات أفراد المجتمع.

يتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات القرائية والتعليمية والإبداعية والتوعوية والتراثية التي تمثل مساحات حيّة للقراءة والتعلّم والتجربة الجاذبة لمختلف الفئات العمرية بما يعزز دور المكتبة مركزا معرفيا وتفاعليا داخل المجتمع.

وتتضمن الفعاليات ورشا تأخذ الأطفال إلى عوالم التاريخ والطبيعة والعلوم والخيال وتفتح أمامهم أبواب البرمجة والفنون والاستكشاف إلى جانب جلسات تمنع الناشئة وعي السلامة والمسؤولية ولقاءات تساعد البالغين على قراءة الأزمات بهدوء وحكمة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف تنظم مكتبة الشارقة غدا فعالية "مغامرون في المتحف" في متحف الشارقة للآثار حيث يخوض الأطفال رحلة تفاعلية لاكتشاف تاريخ الحضارات القديمة من خلال الجولات الإرشادية والألعاب التعليمية والأنشطة العملية التي تشجع على الملاحظة والاستكشاف.

وفي إطار تعزيز السلامة المرورية تنظم مكتبة وادي الحلو ورشة "سلامتي على الطريق: ألتزم وأحمي نفسي " في 13 مايو و ذلك بالتعاون مع شرطة الشارقة في ناشئة كلباء لتوعية الناشئة واليافعين بمخاطر الطريق وأهمية الالتزام بإرشادات السلامة بالتزامن مع أسبوع المرور الإماراتي.

وتحتضن مكتبة الشارقة أمسية "أنغام السلام، حكايات وموسيقى توحدنا" في 17 مايو وهي أمسية فنية وأدبية تجمع بين الموسيقى الهادئة والقراءات الشعرية والمقاطع الأدبية التي تحتفي بالسلام والتفاهم والعيش المشترك.

فيما تنظم مكتبة خورفكان فعالية "ألوان وبرمجيات" وهي فعالية قرائية وإبداعية للأطفال تستند إلى قصة "رحلة التوأم في عصر الذكاء الاصطناعي" وتجمع بين عالمين مختلفين لأخوين أحدهما يحب البرمجة والذكاء الاصطناعي والآخر مولع بالرسم والفنون بما يعزز التعاون والإبداع والتكامل.

و تنظم مكتبة دبا الحصن حفل توقيع كتاب "مغامراتي الشيقة في ربوع الشارقة" للكاتبة سعاد الطربان وتستضيف مكتبة وادي الحلو ورشة "إدارة المخاطر والأزمات والأمن" 19 مايو لمناقشة كتاب يتناول منظومة استباقية وتشغيلية من خلال تحديد التهديدات ووضع خطط استجابة سريعة وفعالة تشمل الممارسات الأساسية للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والأمنية باستخدام أساليب التحليل والذكاء الاصطناعي.

و في اليوم نفسه تقدم مكتبة كلباء العامة بالتعاون مع جامعة كلباء ورشة "دور الأفراد في دعم استقرار الحي" والتي تركز على تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتصدي للشائعات ونشر الطمأنينة بالاستناد إلى الحقائق والمصادر الرسمية.

وتنظم مكتبة الشارقة فعالية "من كتاب لكتاب" في 20 مايو ضمن أنشطة المكتبة المتنقلة والتي تتيح للأطفال والعائلات استكشاف كتب وقصص من ثقافات متنوعة إلى جانب جلسات سرد قصصي وورش فنية تعزز احترام التنوع الثقافي والانفتاح على ثقافات العالم.

وتقدم مكتبة خورفكان فعالية "سوالف أول" في 24 مايو في معهد الشارقة للتراث و ذلك تزامناً مع شهر التراث الإماراتي وتسلط الضوء على ماضي الإمارات الأصيل من خلال روايات كبار المواطنين وتجاربهم، بما يعزز الهوية الوطنية ويربط الأجيال بتراثهم .

من جانبها تقدم مكتبة كلباء العامة ورشة "مستكشفو STEM الصغار" في مركز الطفل بكلباء، لتعريف الأطفال بمفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تجارب عملية وأنشطة تعليمية ممتعة.

في حين تنظم مكتبة وادي الحلو ورشة "استكشاف الحشرات النافعة" لتعريف الأطفال بأهمية النحل والفراشات ودورها في الطبيعة من خلال عرض فيلم وثائقي وأنشطة فنية لصناعة نماذج ورقية أو مجسمات من الورق المقوى للنحلة والفراشة.

كانت مكتبات الشارقة قد نظمت مطلع الشهر الجاري مجموعة من الفعاليات حيث قدمت مكتبة خورفكان العامة لموظفيها فعالية "قوة من الداخل".

واحتضنت مكتبة الذيد العامة ورشة "نرسم بريشة الحُب" في مركز الفنون في حين قدمت مكتبة كلباء العامة للناشئة واليافعين ورشة "الإبداع وقت الأزمة" .

وتؤكد مكتبات الشارقة العامة من خلال هذه الأجندة المتنوعة التزامها بتقديم محتوى معرفي وثقافي يلامس احتياجات المجتمع ويعزز حضور المكتبات بوصفها فضاءات مفتوحة للتعلم والإبداع والحوار والتواصل بين الأجيال.