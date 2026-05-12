" معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" ينطلق في إكسبو الشارقة 10 يونيو

الشارقة في 12 مايو / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو المقبل فعاليات الدورة الـ 57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات - الحدث الأبرز من نوعه على أجندة المعارض المتخصصة في المنطقة.

تتميز هذه النسخة بزخم استثنائي مع انضمام عارضين جدد للمرة الأولى ليصل إجمالي المشاركين في الحدث إلى حوالي 400 عارض وعدد من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

ويشهد المعرض في نسخته الجديدة مشاركة دولية واسعة تمثل 19 دولة من مختلف أنحاء العالم ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع ويستقطب كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات والساعات وأشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة مما يعزز من مكانته منصة دولية رائدة في قطاع الذهب والمجوهرات.

ومن أبرز الدول المشاركة إلى جانب الإمارات كل من السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، ولبنان، واليمن والصين والهند، وإيطاليا، وباكستان، وروسيا، وسنغافورة، وتايلاند، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب هونغ كونغ.

ويضم الحدث أجنحة دولية كبرى من ضمنها 5 أجنحة لكل من هونغ كونغ، والهند، وإيطاليا، وسنغافورة، وتايلاند ليشكل منصة فريدة لزوّاره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في هذا المجال في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية بالتواجد للكشف عن تصاميمهم الحصرية واستعراض أحدث منتجاتهم وأكثرها تفرداً من حيث التصميم والفخامة والإبداع.

ويقدم العارضون تشكيلات حصرية ومتنوعة تشمل مجوهرات الألماس الفاخرة والمشغولات الراقية من الذهب والبلاتين والفضة ومجوهرات الموضة إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ .

ويواكب المعرض التوجهات العالمية الحديثة من خلال تخصيص مساحات للألماس المصنّع مخبرياً والمعادن الثمينة بالإضافة إلى أحدث إصدارات الساعات الفاخرة ومعدات صناعة وتغليف المجوهرات.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الدورة المقبلة تمثل محطة جديدة في مسيرة نجاح المعرض حيث نجح في استقطاب 400 عارض بينهم علامات تجارية تنضم للمرة الأولى وهو ما يعكس الجاذبية الاستثمارية المتنامية للشارقة في سوق الساعات والمجوهرات العالمي .

وأوضح أن المعرض منصة تجارية وملتقى عالمي يستعرض أحدث الابتكارات والتوجهات في عالم الذهب والمجوهرات ومن خلال تميزه بالتنوع الكبير في الأجنحة الدولية وفئات المنتجات يضمن تقديم تجربة استثنائية تلبي تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء.

ويفرد المعرض مساحة متميزة لمنصة "صاغة الإمارات" التي تهدف إلى استعراض الحرفية المحلية العالية والتراث الإماراتي الأصيل في تصميم الذهب والمجوهرات مما يتيح للمصممين الإماراتيين فرصة التواجد جنباً إلى جنب مع كبار العارضين والعلامات التجارية الرائدة عالمياً.