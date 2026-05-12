"الإمارات الخيرية" توقّع اتفاقية تعاون مع الموارد البشرية برأس الخيمة لتعزيز المسؤولية المجتمعية

رأس الخيمة في 12 مايو / وام / وقّعت جمعية الإمارات الخيرية اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة بهدف تعزيز التكامل المؤسسي في مجالات المسؤولية المجتمعية، وتطوير المبادرات الإنسانية، وتمكين الفئات المستحقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في إطار التوجهات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وتعزيز جودة الحياة وتمكين الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر الجمعية بحضور عبدالله سعيد الطنيجي الامين العام للجمعية وسعادة سارة أحمد الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة .

تتضمن الاتفاقية تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية مشتركة، وتطوير برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في تمكين أبناء الأسر المستحقة وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة المؤسسية، بما يرسخ مبادئ الشراكة الفاعلة والعمل التكاملي.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي أن الاتفاقية تعكس نموذجاً وطنياً للتكامل بين المؤسسات الحكومية والخيرية، وتجسد قيم العطاء والتكافل التي قامت عليها دولة الإمارات، وتبرز أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات لتحقيق أثر تنموي مستدام وعبر عن الاعتزاز بهذه الشراكة التي ستسهم في إطلاق مبادرات نوعية تدعم الفئات المستحقة، وتعزز فرص التأهيل والتمكين بما يخدم المجتمع ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأكدت سارة أحمد الزعابي أن الاتفاقية تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان أولوية وطنية ومحورًا رئيسيًا للتنمية، وتأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية، وتجسيدًا لرؤية القيادة في الاستثمار بالإنسان وتمكينه.

وقالت : " نؤمن في دائرة الموارد البشرية بأن بناء شراكات نوعية ومستدامة مع المؤسسات الوطنية يسهم في خلق أثر مجتمعي ملموس، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الفئات المستحقة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية".