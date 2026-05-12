مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ينظم ورشا حول أساسيات استخدام GPS

الفجيرة في 12 مايو/وام/ نظم "مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية " ورشا تدريبية متخصصة تحت عنوان "أساسيات استخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS)" في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في الأنشطة الميدانية.

تهدف الورش التي ركزت على إرساء مفاهيم تقنية متطورة إلى إعادة صياغة مهارات الكوادر الميدانية وتطوير قدراتهم في التعامل مع التقنيات المكانية، بما يواكب طبيعة التضاريس الفريدة للإمارة.

وأوضح المركز أن الورش ركزت على تمكين المشاركين من قراءة الإحداثيات الجغرافية بدقة واحترافية، وفهم آليات عمل الخرائط الرقمية التي أصبحت حجر الزاوية في التخطيط للمسارات الجبلية والصحراوية وشملت التعرف على تطبيقات ميدانية حيوية تهدف إلى رفع كفاءة التنقل وتعزيز معايير السلامة العامة خلال الرحلات الاستكشافية، مما يضمن للباحثين والمغامرين قدرة فائقة على مواجهة تحديات البيئة الطبيعية.