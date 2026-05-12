"نسائية دبي" تتلقى مليون درهم دعما من بنك دبي الإسلامي

دبي في 12 مايو/وام/ تلقت جمعية النهضة النسائية بدبي دعما ماليا بقيمة مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم زكاة الحالات الاجتماعية لعام 2026 وذلك انطلاقا من السياسة الوطنية في تمكين المجتمع وتزامنا مع عام الأسرة.

وأشادت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام الجمعية بمبدأ الشراكة المجتمعية مع بنك دبي الإسلامي ترسيخاً لقيم التكافل وتعزيز التلاحم المجتمعي في دعم التماسك الأسري والعمل الخيري والانساني.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي ضمن مسيرة عطاء نسير فيها على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل الإمارات مثالاً لقيم العطاء والخير وإغاثة الملهوف واعتبرت أن جمعية النهضة النسائية بدبي تسير على الخُطى نفسها من خلال المبادرات الإنسانية.