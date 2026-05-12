اتحاد المصارعة: إستراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الممارسين وإعداد أبطال أولمبيين

أبوظبي في 12 مايو/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة عن خططه التطويرية استعداداً للموسم الجديد للعبة، وذلك عقب ختام منافسات الموسم الحالي ببطولة كأس الاتحاد التي توج بلقبها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وقال سعادة طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، إن الاتحاد يستهدف خلال الموسم الرياضي المقبل تطوير مختلف المسابقات وزيادة عدد البطولات، إلى جانب العمل على تشكيل منتخبات المراحل السنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ضمن إستراتيجية واضحة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة في المحافل القارية والدولية.

وأوضح أن النسخة الثالثة من كأس الاتحاد شهدت زيادة كبيرة في عدد المشاركين، حيث وصل اللاعبون إلى النهائيات بعد 6 جولات وتصفيات شارك فيها أكثر من 320 لاعباً، مشيراً إلى أن ذلك يعكس نجاح خطط الاتحاد في نشر اللعبة واستقطاب المزيد من المواهب.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق إستراتيجية واضحة ترتكز على الاهتمام بالنشء، من خلال إطلاق دوري للمدارس وتنظيم مسابقات متنوعة، لافتاً إلى أن كأس الاتحاد، الذي خُصص لفئتي تحت 13 و17 عاماً، جاء في إطار التركيز على بناء قاعدة قوية من اللاعبين في المراحل العمرية المبكرة.

وأكد أن المصارعة تعد من الرياضات الأولمبية المهمة، وهو ما يتطلب وجود مشروع خاص لإعداد أبطال أولمبيين عبر برامج تستهدف طلاب المدارس، مع وضع مسار خاص لكل رياضي دون استعجال النتائج، مع التركيز على جذب أكبر عدد من اللاعبين إلى اللعبة.

وأضاف أن الاتحاد ينظم العديد من البطولات المتنوعة، من بينها بطولة شاطئية، وبطولة رمضانية، وبطولة المدارس، وبطولات أخرى بإجمالي نحو 6 بطولات خلال الموسم.

وأوضح أن توقيع اتفاقيات مع 7 أندية جديدة للانضمام إلى الاتحاد، ليرتفع عدد الأندية إلى 19 نادياً، يؤكد الحرص على استقطاب المواهب ودعمها، بالتعاون بين الاتحاد والأندية.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة عدد الممارسين للعبة عبر برامج مدرسية وتدريبات وأيام مفتوحة، بهدف توسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تسهيل عملية الانتقاء واختيار العناصر المتميزة للمنتخبات الوطنية.