شركة "هندسة الموانئ الصينية" تستعرض مشاريعها في الإمارات خلال "أديس 2026"

أبوظبي في 12 مايو/ وام / استعرضت شركة "هندسة الموانئ الصينية - China Harbour Engineering Company" الذراع الدولي الرئيسي لشركة "الاتصالات والإنشاءات الصينية - CCCC" خلال مشاركتها في النسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، خططها التوسعية ومشاريعها الإستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة تنامي دورها في دعم مشاريع البنية التحتية والنقل والمشاريع الإنشائية الكبرى، إلى جانب تعزيز التعاون الإماراتي - الصيني في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال دوان كون، العضو المنتدب لشركة هندسة الموانئ الصينية في دولة الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً للحكومة الصينية وللشركات الصينية المملوكة للدولة، في ظل ما تتمتع به من رؤية تنموية طموحة وبيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو المشاريع الكبرى والشراكات الدولية.

وأوضح أن الشركة تركز على توظيف الحلول الصينية المتقدمة لدعم مسيرة تطوير مشاريع البنية التحتية في الدولة، إلى جانب نقل التكنولوجيا والمواد ومزايا سلاسل التوريد، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها في قطاع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ حالياً مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين دبي وأبوظبي، إضافة إلى تنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطار آل مكتوم.

وأكد أن مساهمة الشركة في المشاريع الإستراتيجية بالدولة من شأنها دعم الارتقاء بمنظومة البنية التحتية إلى مستويات أكثر تقدماً وكفاءة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات توفر بيئة منفتحة ومحفزة للاستثمار والعمل، الأمر الذي يجعله يشعر بالراحة والاندماج الكامل داخل المجتمع الإماراتي، في انعكاس واضح لنهج الدولة القائم على التسامح والانفتاح والتنوع الثقافي.

من جانبه، قال الدكتور عادل حمام، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والمسؤول عن تطوير الأعمال في الشركة لـ"وام"، إن سوق الإمارات يحظى باهتمام إستراتيجي بالغ من المركز الرئيسي للشركة في الصين، ويأتي في صدارة أولوياتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، في ظل ما توفره الدولة من بيئة استثمارية متطورة وزخم متسارع في مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية.

وأوضح أن سوق الإمارات ودول الخليج يشكلان نحو 30% من إجمالي أعمال الشركة حول العالم، في وقت تمتلك فيه الشركة ما يقارب 150 فرعاً دولياً، ما يعكس الثقل المتنامي للمنطقة الخليجية ضمن خارطة أعمال الشركة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حالياً في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط، فيما تتخذ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مركزين إقليميين لأعمالها، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة الحالية داخل دولة الإمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى مشاريع أخرى بالقيمة ذاتها في بقية دول الخليج.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من المشاريع مع مطورين رئيسيين في الدولة، من بينهم "مجموعة موانئ أبوظبي"، حيث تعمل على تنفيذ نحو 6 مشاريع قائمة، في إطار شراكاتها المتنامية مع الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة.

وقال إن الشركة وقعت اليوم اتفاقية مبدئية مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، بشأن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية بين الصين ودولة الإمارات، بما يعزز تبادل الخبرات ويدفع مسارات الشراكة التقنية والهندسية بين الجانبين نحو آفاق أكثر تقدماً.

وذكر أن الشركة وقعت قبل نحو شهر عقود مشروع القطار السريع في الجزء الخاص بإمارة دبي، مؤكداً أن الأعمال تسير وفق البرامج الزمنية المعتمدة دون وجود أي معوقات تنفيذية، في ظل الحراك التنموي المتسارع الذي يشهده السوق الإماراتي في قطاع البنية التحتية.