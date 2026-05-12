"النود" تحصد الكأس و"مرهي" يكسب البندقية في "ختامي الوثبة" 2026

أبوظبي في 12 مايو/ وام / تواصلت مساء اليوم فعاليات النسخة الـ47 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة" ختامي الوثبة" 2026، على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات سن اللقايا وأشواط الرموز الأربعة لمسافة 5 كلم، وتوجت "النود" لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بلقب وكأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول محققة 7:17:1 دقيقة، لتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وفاز "مرهي" للشعار نفسه بثاني رموز اللقايا بعد أن حصد بندقية القعدان المفتوح في الشوط الثاني بزمن قدره 7:14:0 دقيقة "أفضل توقيت"، وتوجت "رتبة"، لسالم عامر راشد المدهوشي، بكأس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الثالث، مسجلة 7:17:2 دقيقة، واختتم "لزام" لصالح محمد سالمين العامري أشواط الرموز، بحصد الشداد في الشوط الرابع مسجلاً 7:16:0 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية 12 شوطاً في منافسات اللقايا لمسافة 5 كلم، وحصدت "أعياد" لسعيد بطي بن سيف السبوسي أول الأشواط للابكار المحليات، مسجلة 7:25:12 دقيقة، بينما حصدت "الغالية" لمحمد بخيت بن حميدي لقب الشوط الثاني للابكار المهجنات، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 7:19:51 دقيقة.

وكان الفوز في أول أشواط القعدان المحليات، من نصيب "محبوب"، لمحمد بن سالمين العامري، مسجلاً 7:21:03 دقيقة، وتصدر "رهيب" لسالم محمد بن حزيم الفلاسي الشوط الرابع للجعدان المهجنات، بزمن قدره 7:17:71 دقيقة، (أفضل توقيت).

وفازت "صبا" لسالم سعيد بن كاسب المسافري بالمركز الأول في خامس الأشواط، مسجلة 7:30:46 دقيقة، وحققت "مرموقة" لعبيد سالمين بن كردوس العامري لقب الشوط السادس، مسجلة 7:22:43 دقيقة.

وحصد "الغزال" لسيف بن ربيع الجزيعي الكتبي لقب الشوط السابع، بزمن قدره 7:25:50 دقيقة، وأحرز "سمران" لبندر محمد بن سليم الدهاس العتيبي لقب الشوط الثامن، بزمن قدره 7:21:13 دقيقة.

وحققت "همايل" لحمد راشد بن غدير الكتبي لقب الشوط التاسع، مسجلة 7:27:36 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط العاشر إلى "النصيبا" لخلف ساري بن بلوش المزروعي، بزمن قدره 7:25:37 دقيقة.

وجاء لقب الشوط الحادي عشر من نصيب "الذيبة" لصالح بن سعيد الجربوعي المري، بزمن قدره 7:29:92 دقيقة، بينما اختتمت "الوارية" لمهير علي راشد بن سويلم الكتبي، الفترة الصباحية بحصد لقب الشوط الأخير بزمن بلغ 7:24:28 دقيقة.

من جهة أخرى تنطلق غداً منافسات سن الإيذاع لهجن الجماعة للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات بـ 12شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم بميدان الوثبة في ثالث أيام "ختامي الوثبة 2026"، بينما تستكمل المنافسات بعد غد بإقامة 14 شوطاً منها 4 أشواط للرموز.