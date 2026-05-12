الرئيس السوري يستقبل ثاني الزيودي ويبحثان فرص الشراكة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا

دمشق في 12 مايو/ وام/ استقبل فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، في المقر الرئاسي بقصر الشعب، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق على رأس وفد إماراتي يضم كلا من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد العبار مؤسس شركتي "إعمار العقارية" و"إيجل هيلز"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من الشركات الإماراتية.

ونقل الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الرئيس السوري، وتمنياتهم للجمهورية السورية الشقيقة وشعبها بالمزيد من الرخاء والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس الشرع معالي الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنمو والرخاء، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.

وبحث الجانبان، بحضور كل من معالي نورة الكعبي ومعالي عمر الدرعي وسعادة محمد العبار وسعادة حمد راشد الحبسي سفير دولة الإمارات لدى سوريا، سبل مواصلة التعاون البناء بين الدولتين الشقيقتين في المجالات التجارية والاستثمارية.

وخلال اللقاء جدد معالي الزيودي دعم دولة الإمارات لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا.

وفي خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات اقتصادية واعدة مع سوريا، ضم الوفد المرافق لمعالي الزيودي أكثر من 140 مشاركاً من كبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والنقل.

وخلال الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من الاجتماعات الوزارية الثنائية مع كل من معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة، ومعالي طلال محمود الهلالي رئيس هيئة الاستثمار السورية، ومعالي يعرب سليمان بدر وزير النقل، ومعالي باسل السويدان وزير الزراعة، ومعالي المهندس محمد البشير وزير الطاقة، ومعالي عبد السلام هيكل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتركزت هذه اللقاءات حول استكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية، انطلاقاً من الزخم التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 132.4% مقارنة بالعام السابق ويعكس هذا النمو الاستثنائي الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطاً وازدهاراً.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن الزيارة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي في الجمهورية السورية.

وقال معاليه إن التطور الذي شهدته التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا يثبت أن هناك آفاقاً واعدة للارتقاء بهذه التدفقات إلى مستويات جديدة، حيث تعكس هذه القفزة النوعية في التدفقات التجارية البينية قوة الالتزام والرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، وتؤكد أن هناك فرصاً واعدة لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري في المرحلة المقبلة.

وأضاف معالي الزيودي: الأسس التي تقوم عليها شراكتنا الاقتصادية المستقبلية استثنائية بكل المقاييس. فأمامنا اليوم فرصة واعدة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات وقصص النجاح، وتسهيل تدفقات استثمارية وتجارية أكبر، وإطلاق المزيد من المشروعات والمبادرات المشتركة التي تحقق مكاسب اقتصادية مستدامة لكلا البلدين.

وخلال الزيارة، شارك معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق له من قادة الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية في منتدى الأعمال الإماراتي السوري الأول بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال السوريين، حيث تم استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وآليات ترسيخ دعائم الشراكات التجارية طويلة الأمد، بما يؤسس لعلاقات اقتصادية إستراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين، تنطلق من رؤية مشتركة لبناء مستقبل مزدهر يعود بالخير والرفاهية على الشعبين الشقيقين.