"أراضي دبي" تطلق المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية

دبي في 12 مايو/ وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة الثانية من برنامج “حاضنة الشركات العقارية الإماراتية”، مستهدفة استقطاب 25 منتسبا جديدا من المواطنين الإماراتيين، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وما شهدته من إقبال من الكفاءات الوطنية الراغبة في دخول القطاع العقاري وتأسيس شركات وساطة بقيادة إماراتية.

وتأتي المرحلة الثانية انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 2033، الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال، من خلال تطوير منظومة عقارية أكثر استدامة وتنافسية يقودها جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين.

ويواصل البرنامج، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين واحة دبي للسيليكون، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، تقديم منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد المهني والتوجيه العملي، إلى جانب ربط المشاركين بمنظومة القطاع العقاري وشركائه، بما يمكنهم من تأسيس وتطوير شركات عقارية إماراتية قادرة على النمو والعمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك إن إطلاق المرحلة الثانية يمثل خطوة جديدة في مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع العقاري، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وسطاء عقاريين ودعم مواطنين طموحين لتأسيس شركات عقارية إماراتية تسهم في تطوير سوق أكثر كفاءة وتنافسية.

وأضاف أن المرحلة الأولى أثبتت وجود طاقات إماراتية واعدة تمتلك الرغبة والقدرة على دخول القطاع العقاري بثقة متى ما توفرت لها البيئة المناسبة والمعرفة العملية والتوجيه المهني، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تواصل البناء على هذه المخرجات وتحويل الطموحات إلى قصص نجاح حقيقية.

وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل المشاركين على مدى ستة أشهر عبر برنامج متخصص يغطي الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية والتسويقية والمالية المرتبطة بتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية، إلى جانب التركيز على تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، وترسيخ السلوكيات المهنية وأخلاقيات العمل.

ودعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المواطنين الإماراتيين المهتمين بالقطاع العقاري إلى التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج حتى 25 مايو 2026، والاستفادة من فرصة الانضمام إلى منصة وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات الإماراتية لقيادة مستقبل القطاع العقاري في دبي.