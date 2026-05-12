"دبي للثقافة" تنظم معرض "خطوط متوارثة" احتفاء بفن الخط العربي

دبي في 12 مايو/ وام / تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” معرض “خطوط متوارثة” بالتعاون مع الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، وبتنسيق فني من "دياربد آرت هاوس"، وذلك خلال الفترة من 13 مايو الحالي وحتى 5 يونيو المقبل، بهدف إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس ثراء الثقافة العربية.

ويأتي المعرض ضمن جهود “دبي للثقافة” الرامية إلى توفير منصات متنوعة لتمكين أصحاب المواهب وتحفيزهم على عرض أعمالهم الإبداعية، بما يسهم في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويستضيف “لا غاليري” في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية بدبي فعاليات المعرض الذي يضم 20 عملا فنيا ولوحة خطية تحمل بصمات نخبة من الفنانين والخطاطين والمدرسين، إلى جانب أعمال مختارة لعدد من خريجي برنامج “دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب” الذي نظمته “دبي للثقافة” العام الماضي بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم والتعرف إلى تقنيات هذا الفن.

ويقدم معرض “خطوط متوارثة” الخط العربي بوصفه لغة بصرية فريدة وبنية تنظيمية متكاملة تجمع بين التقاليد العريقة والرؤى المعاصرة، حيث يتيح للجمهور فرصة استكشاف جماليات الخط العربي وأساليبه وتقنياته المتنوعة، إلى جانب التعرف إلى الرؤى الإبداعية للفنانين والخطاطين المشاركين.