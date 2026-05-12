الإمارات وسوريا تبحثان توحيد الجهود لاصدار فتاوى تواكب العصر وتعزز تماسك المجتمع

دمشق في 12 مايو / وام / التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، سماحة الشيخ أسامة عبدالكريم الرفاعي، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، مفتي الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي المنعقد في دمشق بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بتقديم الفتاوى المعتدلة التي تلبي احتياجات الناس وقضاياهم المختلفة بروح من الحكمة والاعتدال والتيسير، وتساعد على بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام المتبادل والتعاون بين أفراده، وتواجه الأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى الفرقة والكراهية.

وأكد الجانبان أن التعاون بين المؤسسات الدينية والعلماء يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، ويساعد على إصدار فتاوى رصينةٍ تعكس حضارة الدين الإسلامي واستيعابه لكل متغيرات العصر مع الحفاظ على الثوابت والقيم الدينية.