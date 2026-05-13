قطاع السيارات الألماني مهدد بفقدان 225 ألف وظيفة

برلين في 13 مايو/وام/ يتوقع أن يفقد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا نحو 35 ألف وظيفة إضافية مقارنة بتقديرات سابقة.

و أفادت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني هيلديجارد مولر في تصريحات اليوم أنه استنادا إلى الحسابات الحالية، ستفقد 225 ألف وظيفة بحلول عام 2035. وأضافت أن نحو 100 ألف وظيفة فقدت بالفعل بين عامي 2019 و2025، بينما كان الاتحاد قد توقع سابقا فقدان 190 ألف وظيفة بين عامي 2019 و2035.

وأوضحت مولر أن الموردين سيتضررون بشكل خاص، إذ يؤدي التحول من السيارات العاملة بمحركات الاحتراق إلى التنقل الكهربائي إلى خسائر كبيرة في الوظائف داخل قطاع التوريد.

