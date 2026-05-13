اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمشاركة 75 دولة

أبوظبي في 13 مايو/ وام/ تنطلق مساء غد الخميس، إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة "أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو"، التي تستضيفها صالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وتقام منافساتها بعد غد الجمعة وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 2338 لاعباً ولاعبة من 75 دولة حول العالم، من بينهم 200 لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود، في واحدة من أقوى محطات الموسم على الساحة الدولية.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها الجولة الختامية لسلسلة جولات "أبوظبي جراند سلام" العالمية، التي انطلقت خلال الموسم الماضي وشملت عدداً من أبرز العواصم والمدن العالمية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي في قيادة وتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى الدولي.

كما تمثل البطولة محطة حاسمة في سباق التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إذ تمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة تصنيفية، ما يرفع من وتيرة المنافسة بين نخبة اللاعبين واللاعبات الساعين إلى تعزيز مواقعهم على الساحة العالمية.

وأكدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن باب التسجيل للمشاركة أُغلق في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد الإقبال الكبير الذي شهدته البطولة من مختلف دول العالم، فيما تتواصل حالياً الاستعدادات الفنية والتنظيمية في صالة "مبادلة أرينا" لاستضافة الحدث وفق أعلى المعايير الاحترافية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير على مدار الأيام الثلاثة للمنافسات.

وتأتي البطولة ضمن منظومة رياضية متكاملة رسخت من خلالها دولة الإمارات مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتعاون المستمر بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بما أسهم في توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم بطولات دولية وفق أفضل المعايير الفنية.

وأعلنت الرابطة البرنامج الزمني للبطولة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئات الأساتذة 1 و2 و3 و4 للرجال ضمن الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، إلى جانب منافسات السيدات لفئة الأساتذة، فضلاً عن منافسات الهواة للرجال والسيدات في عدد من الفئات العمرية والأحزمة المختلفة.

وتقام إجراءات الوزن الرسمية الخاصة بمنافسات اليوم الأول مساء غد الخميس من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً، على أن تستكمل صباح الجمعة من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحاً.

ويخصص اليوم الثاني لمنافسات فئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب للبنين والبنات من عمر 4 سنوات وحتى أقل من 18 عاماً، في تأكيد على الاهتمام المتواصل ببناء قاعدة قوية من الممارسين وإعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة النجاحات الإماراتية في هذه الرياضة عالمياً.

أما اليوم الثالث والأخير، فيشهد منافسات فئات المحترفين للحزام البنفسجي، إضافة إلى الحزامين البني والأسود للرجال والسيدات، وسط توقعات بمواجهات قوية تجمع نخبة الأبطال والمصنفين الدوليين.

وتجسد بطولة "أبوظبي جراند سلام" نموذجاً ناجحاً للاستثمار الرياضي في تطوير الإنسان وتعزيز الحضور الدولي للدولة، حيث تمكنت أبوظبي من بناء منظومة متكاملة لرياضة الجوجيتسو تجمع بين استضافة البطولات الكبرى، وتطوير المواهب، وترسيخ القيم النبيلة للرياضة القائمة على الانضباط والاحترام والتنافس الشريف.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة رئيسية في أجندة الجوجيتسو العالمية، نظراً لقوة المشاركة ومستوى التنافس المرتقب، إضافة إلى كونها ختاماً لسلسلة الجولات العالمية التي أقيمت على مدار الموسم في عدد من القارات.

وقال إن الرابطة تواصل جهودها لتوسيع انتشار اللعبة عالمياً عبر تنظيم بطولات احترافية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، مشيراً إلى أن عدد البطولات التي تنظمها الرابطة سنوياً حول العالم يتجاوز 250 بطولة، بما يعكس حجم العمل المتواصل لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو.

وأضاف أن فرق العمل استكملت جانباً كبيراً من التحضيرات الخاصة بالبطولة في ظل متابعة حثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، لتوفير تجربة متميزة للاعبين والجماهير، وإخراج الحدث بصورة تعكس السمعة العالمية التي وصلت إليها أبوظبي في تنظيم كبرى بطولات الجوجيتسو.

وأوضح البحري أن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة يعكس الثقة المتزايدة في بطولات أبوظبي، وقيمتها الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن النجاحات المتواصلة التي تحققها الإمارات في هذه الرياضة تأتي ثمرة رؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الرياضية، بما يعزز استدامة الإنجازات والريادة الإماراتية على الساحة الدولية.