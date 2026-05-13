599 لاعبا ولاعبة يشاركون في "بطولة الإمارات للمواي تاي" الجمعة المقبلة

أبوظبي في 13 مايو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي، عن انطلاق منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة، يوم الجمعة المقبل وتستمر ثلاثة أيام في مبادلة دوم بنادي الجزيرة الرياضي، وذلك بمشاركة واسعة تضم 599 لاعباً ولاعبة يمثلون 75 نادياً ، فيما يتنافس اللاعبون واللاعبات ضمن 86 فئة وزنية، بإشراف 38 حكماً.

وتجرى اليوم عمليات الوزن والفحص الطبي، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي، وفي نادي تايجر كيك بوكسينج في دبي، على أن تنطلق المنافسات يوم الجمعة المقبل بداية من الثانية ظهرا للفئات العمرية من 8 إلى 16 عاما.

وتتواصل المنافسات يوم السبت المقبل حيث تفتح الأبواب أمام الجمهور عند الساعة 10:00 صباحاً، فيما تنطلق نزالات الدور نصف النهائي عند الساعة 11:00 صباحاً.

أما اليوم الختامي، الأحد، فيبدأ بإجراءات الميزان لفئات 16- 17 عاما، وتحت 23 عاماً، والسينيرز عند الساعة 9:00 صباحاً، فيما تفتح الأبواب أمام الجمهور عند الساعة 10:00 صباحاً، على أن تنطلق النزالات النهائية ومواجهات تحديد المركز الثالث عند الساعة 11:00 صباحاً، وصولاً إلى تتويج الأبطال الفائزين.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن البطولة تعد محطة مهمة ضمن أجندة مسابقات الاتحاد، لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في تعزيز خبرات اللاعبين، ورفع مستوى الاحتكاك بين مختلف الأندية والأكاديميات، بما ينعكس إيجاباً على تطور اللعبة واتساع قاعدة ممارسيها في الدولة.

وأضاف أن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة يعكس المكانة المتنامية لرياضة المواي تاي في الدولة، ويؤكد نجاح خطط الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة، وتوفير المزيد من الفرص للاعبين لاختبار مستوياتهم الفنية والبدنية ضمن منافسات منظمة.