تريندز يشارك في "منتدى قازان" بمداخلات حول التكنولوجيا والصناعات الإبداعية

قازان في 13 مايو/ وام/ يشارك "تريندز جلوبال"، عبر مكتب روسيا التابع لمجموعة "تريندز"، في أعمال الدورة السابعة عشرة لمنتدى قازان الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي"2026 الذي انطلق أمس ويستمر حتى 17 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 74 دولة.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم رشوان مدير مكتب تريندز في موسكو، إن تريندز سيقدم خلال المنتدى رؤى إستراتيجية معمقة عبر محورين رئيسيين: هما مداخلة رئيسية كشريك استشاري دولي ضمن جلسة حول "الطبيعة كأساس للتحالفات التكنولوجية بين روسيا ودول العالم الإسلامي"، إضافة الى حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان "دمج التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي في الثقافة والصناعات الإبداعية".

وأوضح أن هذه المشاركة تعزز دور مكتب "تريندز" الفعلي في روسيا، الذي يعمل كحلقة وصل بحثية وعلمية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مراكز الفكر العالمية والمنطقة العربية والإسلامية، خاصة في مجالات الابتكار والتعاون الاقتصادي.

ويشهد منتدى قازان أكثر من 140 جلسة عمل تغطي 20 اتجاهاً مختلفاً، مع تركيز خاص على دمج المبادرات التكنولوجية والمالية وتطوير الصناعة.