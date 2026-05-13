"ببلش هير" و"موتيفيت ميديا جروب" تطلقان برنامج "مسارات ببلش هير"

الشارقة في 13 مايو/ وام/ أطلقت مبادرة ببلش هير العالمية بالشراكة مع موتيفيت ميديا جروب برنامج "مسارات ببلش هير"، وهو برنامج تدريبي مهني جديد يهدف إلى دعم النساء في المراحل المهنية المبكرة والمتوسطة، وتمكينهن من الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل داخل مؤسسات النشر والإعلام، من خلال تجربة عملية مباشرة داخل بيئات العمل الحقيقية.

جاء ذلك عقب اتفاقية شراكة وقّعتها مبادرة "ببلش هير" و"موتيفيت ميديا جروب" في بيت الحكمة بالشارقة بحضور كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسِّسة "ببلش هير"، وإيان فيرسيرفيس الشريك المسؤول ورئيس التحرير في "موتيفيت ميديا جروب".

ويقدم البرنامج على مدار عام كامل دورتين تدريبيتين سنوياً تستضيفهما مكاتب المجموعة في دبي، بمشاركة خمس نساء مقيمات في دولة الإمارات في كل دورة.

ويأتي هذا البرنامج استجابة لتحديات متزايدة تواجه كثيراً من النساء عند الانتقال من البيئة التعليمية إلى سوق العمل خاصة في قطاعات النشر والإعلام والصناعات الإبداعية، حيث يركز على تزويد المشارِكات بخبرة مهنية عملية تتيح لهن فَهْم طبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية وآليات صناعة المحتوى والنشر، فضلاً عن إدارة المنصات والأعمال المرتبطة بها.

ويعتمد برنامج "مسارات ببلش هير"، تجربة تدريبية مكثفة تمتد أربعة أسابيع تنخرط خلالها المشارِكات في العمل داخل أربعة مسارات رئيسة تشمل، التحرير وتطوير المحتوى والتسويق والعلاقات العامة وتفاعل الجمهور والإعلانات ونماذج الإيرادات إلى جانب المنصات الرقمية وإستراتيجيات الأعمال، كما يتيح البرنامج للمشاركات العمل بشكل مباشر مع فرق المؤسسة والمشاركة في مشاريع عملية والتفاعل مع القيادات المهنية في القطاع.

ويتضمن البرنامج جلسات متخصصة يقدمها قادة في صناعة النشر والإعلام وزيارات ميدانية إلى المطابع، وإرشاداً مهنياً فردياً، إضافة إلى مشروع جماعي ختامي يُعرض أمام إدارة "موتيفيت"، وتحصل المشارِكات بعد استكمال البرنامج على شهادة مشتركة من "ببلش هير" و"موتيفيت ميديا جروب"، إلى جانب انضمامهن إلى شبكة خريجات "ببلش هير".

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إن "مسارات ببلش هير" يشكّل استجابة عملية لتحدٍّ نسمعه باستمرار من النساء العاملات في قطاع النشر، ويتمثّل في صعوبة الانتقال من التعليم إلى العمل المهني، وغياب فرص الاحتكاك المباشر بواقع المؤسسات الإعلامية والثقافية، ومن هنا نسعى إلى بناء مسارات تتيح للمواهب النسائية الوصول إلى الخبرة العملية والتفاعل مع بيئات العمل الحقيقية بما يساعدهن على بناء حضور مهني أكثر استدامة وثقة.

وشكرت "موتيفيت ميديا جروب" لثقتها برسالة "بلش هير" والتزامها بفتح أبوابها أمام الجيل الجديد من النساء الساعيات إلى بناء مسارات مهنية في قطاع النشر والإعلام.

من جانبه قال إيان فيرسيرفيس، إن أفضل طريقة لفَهْم صناعة النشر والإعلام هي معايشتها من الداخل، ورؤية كيفية تكامل فرق التحرير والعمل التجاري والمنصات الرقمية ضمن منظومة واحدة، لافتا إلى أن برنامج "مسارات ببلش هير" يمنح المشارِكات فرصة خوض هذه التجربة بشكل مباشر ما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المهنية القادرة على دخول القطاع بخبرة عملية وفَهْم أعمق لطبيعته.

ويفتح البرنامج باب التقديم أمام النساء المقيمات في دولة الإمارات ممن لديهن معرفة سابقة أو اهتمام بقطاعات النشر أو الإعلام أو الأدب أو الصناعات الإبداعية على أن تُقيَّم الطلبات من قِبَل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن "ببلش هير" و"موتيفيت ميديا جروب".

وقد بدأ استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لـ "ببلش هير"، ويُغلق باب التقديم في 30 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة المختصرة في 15 يوليو القادم وتنطلق الدورة التدريبية الأولى في 3 أغسطس 2026.

ويُعد هذا البرنامج في مرحلته التجريبية الأولى على أن تعمل "ببلش هير" مستقبلاً على توسيع نطاقه ليُطبّق في أماكن أخرى حول العالم، ضمن توجّه المنصة نحو تطوير مبادرات عملية تدعم حضور المرأة في صناعة النشر وتعزز فرصها المهنية، من خلال بناء شبكات العلاقات وتبادل الخبرات والتأهيل المباشر داخل القطاع.