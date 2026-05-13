"دبي لكرة السلة" يواجه بودوتشنوست في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي

بودغوريتسا في 13 مايو/ وام/ يلتقي فريق دبي لكرة السلة مع فريق بودوتشنوست فولي من الجبل الأسود في الدور نصف النهائي من دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي - ABA League"، بعد تأهل الفريق المونتينيغري أمس إثر فوزه على كلوج نابوكا الروماني في المباراة الثالثة من سلسلة الدور ربع النهائي.

وكان فريق دبي لكرة السلة قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد تحقيقه الفوز الثاني على فريق سبارتاك أوفيس شوز الصربي، ليحسم السلسلة بنتيجة 2- 0.

ويعد فريق بودوتشنوست فولي أحد أبرز أندية كرة السلة في مونتينيغرو، ويتخذ من العاصمة بودغوريتسا مقراً له، ويمتلك سجلاً حافلاً بالمشاركات والإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام "أفضل 3" المعتمد من الدور ربع النهائي، فيما يحظى فريق دبي لكرة السلة بأفضلية خوض المباراة الفاصلة على أرضه، في حال اللجوء إليها، بعد تصدره ترتيب الدور التمهيدي برصيد 21 فوزاً مقابل 3 خسائر.

وأعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي أن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي سيتم تحديدها عقب اكتمال منافسات الدور ربع النهائي.