مانشستر سيتي للسيدات يفتتح منشأة جديدة بمعايير عالمية

لندن في 13 مايو/ وام / افتتح نادي مانشيتر سيتي للسيدات "Manchester City W.F.C" اليوم منشأة جديدة متطورة بتكلفة عشرة ملايين جنيه إسترليني للفريق الأول للسيدات في مجمع أكاديمية السيتي لكرة القدم، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة حاملات لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

ويُعد المشروع واحداً من أضخم الاستثمارات المخصصة لبيئة تدريبية متكاملة وهادفة لفريق نسائي في كرة القدم الاحترافية، حيث تم تصميم وتطوير المنشأة الجديدة، التي باتت مقر العمليات اليومية للفريق، استناداً إلى خبرات مجموعة السيتي لكرة القدم في تطوير بنى تحتية رياضية احترافية بمعايير عالمية على مدار أكثر من عقد.

وتمتد المنشأة على مساحة 17 ألف قدم مربعة، وتضم تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين تحضير اللاعبات وتعافيهن والحد من الإصابات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرياضي على أرض الملعب.

وتشتمل المنشأة على صالة ألعاب عالمية المستوى، وأقسام متخصصة في اللياقة البدنية وتمارين القوة، ومرافق طبية ومناطق لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، إضافة إلى مرافق للعلاج المائي والتعافي، فيما تتوسطها غرفة تبديل ملابس دائرية الشكل تحمل شعار النادي، صُممت لتعزيز التماسك الجماعي وتسريع وتيرة تطوير اللاعبات.

وشاركت لاعبات الفريق الأول وطاقمه الفني في تصميم المنشأة، لتكون مقراً متكاملاً للفريق يضم مرافق اجتماعية ولمسات شخصية، من بينها صور اللاعبات وعائلاتهن، إلى جانب أسماء جميع اللاعبات اللاتي خضن أكثر من 100 مباراة مع النادي، فضلاً عن عرض للألقاب التسعة التي أحرزها الفريق.

وتوفر المنشأة الجديدة مقراً مستقلاً للفريق داخل الحرم التدريبي، مع الحفاظ على الاندماج الكامل مع المنظومة الكروية والتشغيلية الأوسع للنادي في مجمع أكاديمية السيتي لكرة القدم، وهو النهج الذي يعتمده النادي منذ إعادة الإطلاق الاحترافي لفريق السيدات عام 2014.

ويضم الموقع استاداً تبلغ طاقته الاستيعابية سبعة آلاف متفرج، ويُعد أول ملعب مُشيَّد خصيصاً لدوري السيدات الممتاز، بالإضافة إلى مرافق تستوعب أكثر من ألف موظف ضمن المنظومة المتكاملة للنادي.

وبمناسبة الافتتاح، أجرى معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي زيارة تفقدية للمرافق الجديدة، وقال: تمثّل هذه المنشأة الخطوة المنطقية التالية في التزامنا طويل الأمد بنادي مانشستر سيتي للسيدات، وهي محطة مهمة في مسيرة مانشستر سيتي بشكل عام ولطالما آمنّا بأهمية الاستثمار في توفير البيئة الملائمة لتطور اللاعبين والعاملين وتحقيقهم النجاح، وهو نهج أسّس لكل جانب من جوانب عملنا منذ إعادة الإطلاق الاحترافي لمانشستر سيتي للسيدات عام 2014، ولهذا تعكس المرافق الجديدة حجم طموحنا لمانشستر سيتي للسيدات، وإيماننا الراسخ بمستقبل كرة القدم النسائية.

من جانبها، قالت شارلوت أونيل، المدير العام لنادي مانشستر سيتي للسيدات: يسعدنا افتتاح المقر الجديد اليوم بمرافقه ذات المستوى العالمي بعد سنوات من التخطيط والتصميم والبناء ويتميز المقر الجديد بمجموعة من أفضل المرافق المخصصة للرياضة النسائية في المملكة المتحدة، ويوفر بيئة لازدهار وتطور اللاعبات، حيث تُرسَم المعايير عند أعلى مستوياتها، ويجد الفريق الحالي جميع متطلبات النجاح للمنافسة على الألقاب والتتويج بها. كما أنه تأكيد واضح بطموحنا في مواصلة تطوير واستقطاب أبرز المواهب في كرة القدم النسائية العالمية.

وتستعد لاعبات مانشستر سيتي للسيدات لرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات يوم السبت المقبل، بعد إحكامهن القبضة على اللقب، وتحقيق سجل خالٍ من الهزائم في جميع المواجهات على كل من استاد الاتحاد واستاد جوي.

ويُعد هذا اللقب التاسع في تاريخ النادي منذ عام 2014، فيما ينتظر الفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات المقرر في الحادي والثلاثين من مايو الحالي.