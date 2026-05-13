نهيان بن زايد يكرِّم عدداً من المواطنين والمقيمين في الدولة على أدائهم المتميز في ماراثونَي بوسطن ولندن

أبوظبي في 13 مايو/ وام / كرَّم سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات، تقديراً لأدائهم المتميز في ماراثونَي بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها.

وأشاد سموّه بعزيمة المشاركين، مؤكِّداً أنَّ حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة، ويجسِّد روح التحدي والطموح لدى أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكَّد سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أنَّ دعم الرياضيين وتمكينهم هما إحدى أولويات مجلس أبوظبي الرياضي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، وأنَّ الإنجازات التي يحقِّقها الرياضيون في المشاركات الدولية تشكِّل مصدر فخر وإلهام للأجيال المقبلة.

وأشار سموّه إلى أنَّ النجاحات التي حقَّقها العدّاؤون هي ثمرة بيئة رياضية داعمة ومحفِّزة، أسهمت في تطوير قدراتهم وتمكينهم من خوض تجارب تنافسية عالمية واكتساب خبرات نوعية في رياضة الجري.

وأعرب العدّاؤون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على التكريم والدعم المتواصل، مؤكِّدين أنَّ المشاركة في ماراثونَي بوسطن ولندن شكَّلت تجربة مميزة أسهمت في تطوير مستوياتهم الرياضية وتعزيز خبراتهم الدولية.

وثمَّنوا دور فريق أبوظبي للجري، مشيرين إلى أنَّ السباقات المجتمعية التي ينظِّمها مجلس أبوظبي الرياضي في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ومنها منطقتا العين والظفرة، وفَّرت بيئة رياضية مشجِّعة ومحفِّزة إلى الاستمرارية والتميُّز وتحقيق الإنجازات.

يُذكَر أنَّ ماراثون بوسطن أُقيم في 20 إبريل 2026، وشهد مشاركة أكثر من 30,000 عدّاء من الرياضيين والهواة في العالم، ويُعَدُّ أقدم ماراثون سنوي في العالم وأحد أبرز سباقات الجري الدولية.. وأُقيم ماراثون لندن في 26 إبريل 2026 بمشاركة أكثر من 50,000 عدّاء، وسط حضور جماهيري واسع، ليواصل مكانته كأحد أكبر سباقات الماراثون العالمية وأشهرها وأكثرها تنافسية.