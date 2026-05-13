شرطة أبوظبي تشارك في "مسيرة فخر" وتجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن

أبوظبي في 13 مايو / وام / شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعالية "مسيرة فخر"، التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ضمن الاحتفاء بمبادرة "فخورين بالإمارات".

وانطلقت المسيرة من حصن المقطع وصولًا إلى قصر الحصن، بمشاركة 50 مركبة زُينت بأعلام وشعارات دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد وطني عكس روح الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة، وسط أجواء وطنية ومشاركة مجتمعية واسعة.

وأكد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في فعالية "مسيرة فخر" تأتي انطلاقًا من حرصها على التفاعل مع المناسبات الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، بما يجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز التلاحم المجتمعي والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات.

وأشار إلى أن هذه المشاركات الوطنية تسهم في إبراز الموروث الوطني والاعتزاز بالمنجزات الحضارية التي حققتها الدولة، وترسخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية وروح الاتحاد، مؤكدا استمرار شرطة أبوظبي في دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وترسخ القيم الإيجابية في المجتمع.

وشاركت في تنظيم وتأمين خط سير المسيرة مديرية المرور والدوريات الأمنية، ومديرية الدوريات الخاصة ممثلة بفرسان شرطة أبوظبي، وإدارة الإعلام الأمني، وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، في صورة تعكس مستوى التكامل والتنسيق المؤسسي الذي تتميز به القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ولاقت الفعالية إشادة واسعة من المشاركين والجمهور، الذين أكدوا أن "مسيرة فخر" جسدت أسمى معاني الوفاء والانتماء للوطن، وعكست صورة مشرّفة للتعاون المؤسسي والتنظيم المميز.